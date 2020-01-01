فان دايك يمنح جماهير ليفربول الأمل في العودة قريبًا!

أمر إيجابي للغاية..

أعطى فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، الأمل لجماهير الريدز في العودة قريبًا للملاعب، بعدما نشر فيديو له وهو يتدرب بالكرة مرة أخرى.

الدولي الهولندي تعرض لإصابة قوية في الركبة بمباراة إيفرتون غاب على إثرها حتى الآن بـ15 مباراة بمختلف المسابقات، ولا يزال موعد عودته مجهولًا.

ومع ذلك، نشر صاحب الـ29 عامًا تحديثًا إيجابيًا لجماهير الريدز من خلال حسابه على تويتر، حيث ظهر أخيرًا وهو يتدرب بالكرة في إشارة إلى تحسن وضع قدمه.

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Step by step.. pic.twitter.com/kkFluSl3ZW — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 21, 2020

وكتب فان دايك على الفيديو "خطوة بخطوة" ما جعل أغلب الجماهير تتوقع أن يعود إلى الملاعب في وقت أقرب من المتوقع، أي قبل نهاية هذا الموسم.

في كل الأحوال، لن يلعب فان دايك في أي مباريات في 2020، لكن الأمل يحدو يورجن كلوب وجماهير الليفر في أن يتمكن من العودة بشهر فبراير للاستفادة منه في الوقت الحاسم بهذا الموسم.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب الملاحقين، ليستر سيتي، رغم وجود أزمة دفاعية واضحة لديهم بعد إصابة فان دايك.

يورجن كلوب من أجل مواجهة غياب فان دايك اضطر إلى إعادة فابينهو ليلعب كقلب دفاع، لا سيما وبعد إصابة مدافع آخر وهو جو جوميز وغيابه لمدة قد تكون أطول من التي سيغيبها الدولي الهولندي.

الجدير بالذكر أن ليفربول حاله كحال كل الأندية حاليًا يُعاني من ضغط هائل في المباريات، ما يجعل هناك ضرورة ملحة لعودة فان دايك لإنقاذ الموقف خشية أي إصابات ولوضع ثقل كبير بدفاعات الريدز.