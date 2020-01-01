فان دايك يعود لمركز تدريبات ليفربول من أجل التأهيل

فان دايك يجعل مشجعي ليفربول يبتسمون أخيرًا

خضع المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك لعملية جراحية في نهاية أكتوبر لكنه عاد الآن إلى صالة الألعاب الرياضية في مركز تدريب ليفربول الجديد.

تعرض قلب دفاع الريدز لقطع في الرباط الصليبي الأمامي بعد تدخل متهور من الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد في التعادل 2-2 مع إيفرتون في السابع عشر من أكتوبر الماضي.

واليوم، نشر فان دايك سلسلة من الصور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة له وهو يعمل مع مدربي النادي داخل صالة الألعاب الرياضية.

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جاء ذلك بعد 6 أسابيع فقط من إصابته والتي كان هناك الكثير من القلق من أن تتسبب في إنهاء مسيرته الكروية بعد صعوبة التشخيص في البداية.

"العمل بجدية أكبر من أي وقت مضى" كان تعليق المدافع الذي تبلغ قيمته 75 مليون جنيه استرليني جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من الصور له وهو يستخدم المرافق في مركز التدريبات الجديد.

من المحتمل أن يكون فان دايك بعيدًا عن استئناف العمل بالكرة في الملاعب والذي يحتاج إلى وقت أطول، لكن الصور ستعزز بلا شك فريق ليفربول الذي أصيب بمشاكل الإصابة طوال الموسم.

ما هي إصابة فان دايك؟ ومتى يعود لليفربول؟

لا أحد يعلم متى سيعود فان دايك تحديدًا ليكون جاهزًا للمشاركة مع ليفربول، لكن يمكننا القول إنه طبقًا للتشخيص الذي ظهر وحديث الصحفي في بي بي سي، أن فيرجيل سيغيب عن الفريق لمدة لن تقل عن 5 أشهر.