فان دايك يُبشِّر جماهير ليفربول بقرب عودته للملاعب

قريبًا للغاية..

واصل فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، إرسال رسائل مبشرة حول حالته الصحية، وهذه المرة بتغريدة أشار فيها إلى قرب عودته مرة أخرى للملاعب.

الدولي الهولندي غاب عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي في أعقاب التدخل العنيف من جوردان بيكفورد بمباراة إيفرتون والذي أصابه بقطع في أربطة الركبة خضع على إثرها لعملية جراحية.

لا يزال موعد عودة فان دايك إلى الملاعب مجهولًا بصورة كبيرة، من الأساس لم يُعلن ليفربول عن المدى الزمني لغيابه، بيد أن الإشارات تقول أن الأمر بات أقرب من المتوقع بكثير.

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فان دايك عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الخميس نشر صورة له كتب عليها "العمل الشاق مستمر"، في الوقت الذي ألمح فيه يورجن كلوب إلى أن الأمور تسير على ما يرام حاليًا مع لاعبه.

The hard work continues.. pic.twitter.com/XGy2fqF9nG — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) January 21, 2021

المدرب الألماني كان قد قال للصحافة "لا أعرف ما هو ممكن أو غير ممكن، لا أعتقد أنني الشخص المناسب للحكم على الأمر بنسبة 100%".

كما أضاف "إنه يبدو حقًا في حالة جيدة، لقد تحدثت إليه هذا الصباح ووجدته في حالة مزاجية جيدة حقًا، كل هذه الأمور واعدة جدًا ولكنني لا أعرف متى سيعود".

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عمومًا، تعرض صاحب الـ29 عامًا إلى انتكاسة في الأشهر الماضية عندما كان يتدرب بالكرة في دبي، لذلك فمن غير المرجح أن يتم استعجال عودته خشية تجدد وتفاقم الإصابة وبالتبعية ابتعاده عن الملاعب لمدة أطول.

أغلب التقارير كانت تشير إلى أن موسم الهولندي قد انتهى، لكن مع هذه الإشارات سواءً من اللاعب نفسه أو كلوب، من المرجح أن يرتدي قميص الريدز في عدد من المباريات قبل ختام البريميرليج.

يذكر أن ليفربول عانى كثيرًا بسبب إصابة فان دايك، فبعد رحيل ديان لوفرين قبلها ثم إصابة جو جوميز إصابة طويلة، مع الإصابات المتتالية لجويل ماتيب، اضطر كلوب للاعتماد على ثنائي منتصف الملعب جوردان هندرسون وفابينهو في مركز قلب الدفاع لسد العجز.