فان دايك: هندرسون يقوم بأشياء خيالية ولا يتأثر بالانتقادات

مدافع ليفربول يشيد بقائد فريقه

أثنى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول بزميله وقائد الفريق جوردان هندرسون، مشيراً إلى أنه لا يفكر في الانتقادات التي توجه له.

وتابع: "إنه شخص رائع داخل وخارج الملعب، هو شخص مهم بالنسبة لنا سواء كان في الملعب أو ولا نحن جميعاً نحترمه ونقدره".

واستطرد: "عندما لعب في الدفاع كنت فخوراً به الأمر لم يكن سهلاً، كنا امام خصماً صعباً ولكن تعامل بشكل جيد في تلك الحالة".

وواصل: "في اعتقادي أيضاً أن الشيء المهم هو أنه لا يهتم بما يقال عنه من انتقادات".

وتطرق المدافع الهولندي للحديث عن نهائي كأس العالم للأندية أمام ليفربول، والذي حسمه الريدز لصالحه بهدف نظيف.

وقال فان دايك عن المباراة النهائية: "استمتعنا بالأجواء، وبالشغف الذي أظهر فلامنجو ومشجعوه لقد صعبوا الأمر علينا ولكننا حققنا اللقب في النهاية".

ويستعد ليفربول للعودة في المشاركات المحلية، مساء الخميس عندما يلعب أمام ليستر سيتي، في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.