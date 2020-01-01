فان دايك: ليفربول ينوي الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي

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قال فيرجيل فان دايك إنه هو وزملاءه في ليفربول لديهم نية الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وكان ليفربول قد كسر حاجز الـ 30 عامًا وحصل على لقب البريميرليج لأول مرة في تاريخه تحت المسمى الجديد، ولقب الدوري رقم 19 في تاريخه.

وبعد تحقيق البريميرليج وقبلها دوري أبطال أوروبا، يرى فيرجيل فان دايك أن الطموحات لن تتوقف، وأن الفريق سيحاول الحفاظ على اللقب في الموسم المقبل.

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وأضاف: "أنا فخور جدًا، ويسعدني جدًا أن أحصل على اللقب وأهديه للجماهير الذين كانوا ينتظرون لفترة طويلة، الأمر مميز جدًا لنا جميعًا"

وتابع: "ما نحاول القيام به هو التركيز على كيفية الحفاظ على الاتساق مثلما كنا عليه هذا العام، هدفنا محاولة الفوز بكل مباراة في الموسم التالي حتى نحقق اللقب من جديد"

وأردف: "لكننا جميعاً نبدأ من الصفر، الجميع عند مستوى الصفر ونريد جميعًا أن نعود مرة أخرى ونحاول القيام بذلك مرة أخرى، ولكن الأمر سيكون صعبًا للغاية وسط كل هذه الأندية التي تنافس"

وأكمل: "الهدف هو الحفاظ على اللقب، هذا واضح بالنسبة لنا، مثلما كان هدفنا في هذا الموسم الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، ولكننا خرجنا أمام أتلتيكو مدريد مع الأسف"

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يذكر أن ليفربول قد حقق مع يورجن كلوب العديد من الأرقام القياسية، حيث عاد لمنصات التتويج الأوروبية بعد 15 عامًا من الغياب، وإلى لقب البريميرليج بعد 30 عامًا.