فان دايك: لا أتمنى تحقيق البريميرليج بهذه الطريقة

هل يضيع اللقب على ليفربول؟

أدلى نجم ليفربول فيرجيل فان دايك برأيه في مسألة استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز من عدمه بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطرحت وسائل الإعلام عدد من السيناريوهات بخصوص مصير البريميرليج، ومنها إلغاء الموسم الجاري بناء على تصريحات عضو في الاتحاد الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات للإعلام: "إذا فزنا باللقب في ملعب خالي والجمهور ليس حاضراً سأشعر بالأسف، لا أحد يريد اللعب في مدرجات خالية".

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وأضاف: "حتى يتم اتخاذ قرار ونعرف كيف سنستمر من الوضع الحالي يجب أن نتعامل مع الموقف الراهن، ولكن في نهاية المطاف سنأتي باللقب لجمهورنا".

ويمكن لليفربول حسم اللقب رسمياً في أول مباراة حال استئناف الدوري، إذ يكفيه الفوز على صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي للتتويج باللقب.

ويتصدر الريدز الترتيب بالوقت الراهن برصيد 82 نقطة بعد مرور 29 جولة، إذ لم يفرط إلا في خمس نقاط طوال المسابقة بالتعادل مع مانشستر يونايتد، والخسارة من واتفورد.