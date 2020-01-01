فان دايك: كورونا لم يؤثر عليّ وأتعطش للنجاحات أكثر

مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك متعطش للنجاحات أكثر من أي وقت مضى

يشعر مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بالرغبة في تحقيق النجاحات والشهية في ممارسة اللعبة من جديد رغم توقف النشاط والحديث عن خطورة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الإنجليزية قد أعطت الضوء الأخضر لكي يعود الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية يونيو المقبل، بعد شهرين ونصف من التوقف.

وحول ذلك، ظهر مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك لكي يخبر جيمي ريدناب لماذا شهيته للنجاح في الوقت الحالي أكبر من أي وقت مضى.

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وقال فان دايك في مقابلة مع شبكة سكاي إن كل ما حققه على المستوى الفردي والجماعي خلال الفترة الماضية ما هو إلا بداية رحلته.

وأضاف: "الرحلة كانت صعبة، كنت ألعب بانتظام في فيليم تحت 18 عامًا، ولكن شعرت بخيبة أمل بسبب سوء حظي وعدم قدرتي على الظهور ورحيلي في النهاية"

وتابع: "انتقلت إلى جرونينجن وكانت هذه خطوة رائعة بالنسبة لي للتطور كلاعب وكذلك من صبي إلى رجل، حيث عشت وحدي لأول مرة، وقد استمتعت كثيرًا بالتجربة وأدى النادي موسمين رائعين، كان أهم شيء في ذلك الوقت هو التطور"

وأردف: "بالطبع أسعى لتطوير نفسي يومًا بعد يوم، ولكن لا يهمني حقًا ما إذا كان الناس يمتلكون انطباعات سلبية عني، ولا أهتم ببعض الآراء التي يمكن أن تحبطك إذا فكرت فيها كثيرًا"

وأكمل: "الموسم الماضي سارت فيه الأمور بطريقة لا يمكن تصورها، بداية مما حدث في الشتاء ثم إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بصورة دراماتيكية ثم خسارة الدوري بطريقة دراماتيكية كذلك، ولكننا استفدنا من التجربة كفريق وأنا كذلك كشخص"

واسترسل: "كان الفوز بدوري الأبطال سيرياليًا، نمت بعد ساعة واحدة فقط من نهاية المباراة، ثم عدنا مباشرة إلى ليفربول بعد ذلك ومن ثم ذهبنا إلى ساحة الاحتفال"

وحول تفاصيل ليلة التتويج قال كذلك: "لم أستطع إبقاء عيني مفتوحة؛ لقد كنت متعبًا للغاية، لكنها كانت ليلة لا تصدق، وهو أمر لن أنساه أبدًا"

واختتم: "أشعر بالرغبة في تحقيق المزيد من النجاحات ولذلك لقد اتخذت من التجارب السابقة العديد من الدروس، تلك التي جعلتني متعطشًا للنجاحات أكثر من أي وقت مضى، رغبتي لم تتأثر بالتوقف الذي حدث بعد تفشي فيروس كورونا"

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يذكر أن ليفربول ينتظر استئناف الموسم الحالي والذي توقف بسبب فيروس كورونا في الحادي عشر من مارس الماضي، وحتى الآن يبدو أنه سيستكمل في بداية يونيو.