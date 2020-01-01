فان دايك: صلاح لاعب رائع ومن أهم اللاعبين في الفريق

المدافع الهولندي يشيد بالفرعون المصري محمد صلاح

أبدى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول إعجابه بزميله في الفريق محمد صلاح، مشدداً على أهميته بالنسبة للريدز.

وساهم الثنائي في فوز ليفربول بالأمس، على وست هام بثلاثة أهداف لهدفين، في ختام مباريات الجولة الـ 27 من البريميرليج .

وقال فان دايك في تصريحات عقبت مباراة وست هام: "صلاح أظهر خلال الفترة التي قضاها معنا أنه لاعب رائع وأرقامه تتحدث عنه".

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وواصل: "نحن سعداء للغاية به وهذا أهم شيء، إنه لاعب مهم في فريقنا، إنه جزء كبير من الفريق ويجب أن نستمر هكذا".

ويتصدر الريدز ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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وعن الوضع الحالي للريدز، قال المدافع الهولندي: "كان يجب علينا أن نستفيد من العطلة التي حصلنا عليها الفترة الماضية، استمتعنا بتلك الإجازة وجاهزون لاستكمال الموسم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سنستمر على حالنا وسنبقى إيجابين ولن نشعر بالتوتر وهذا هو الشيء المهم".

ويستعد ليفربول لمواجهة واتفورد، يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة الـ 28 من البريميرليج.