فان دايك بعد تخطي توتنهام: ليفربول يحتاج مزيدًا من التحسين

قائد دفاع ليفربول يطمع في مزيد من التحسين فيما تقدم من الموسم

ادعى قائد دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك، أن فريقه ما زال بحاجة لمزيد من التحسين، وذلك بعد تخطي توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل أحمر الميرسيسايد حملة البحث عن أول لقب بريميرلج في آخر ثلاثة عقود، بتحقيق الفوز الـ20 من أصل 21 مباراة خاضها على مستوى الدوري حتى الآن.

ولم يتجرع مشروع المدرب الألماني يورجن كلوب من مرارة الهزيمة حتى الآن، مكتفيًا بضياع نقطتين أمام مانشستر يونايتد في مباراة كلاسيكو الجولة التاسعة التي انتهت بهدف لكل فريق على ملعب "أولد ترافورد".

وقال المدرب الهولندي في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "نريد تحليل المباراة وأن نكون أفضل بكثير، لكن المهم أننا حصلنا على الثلاث نقاط الهامة للغاية".

وأضاف "كنا نعرف أننا سنخوض مواجهة صعبة ضد منافسنا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان يجب أن يكون لهم ردة فعل من أجل العودة إلى المباراة".

وختم حديثه "لا شك أبدًا أن توتنهام جعل المباراة تبدو أصعب علينا في الشوط الثاني، لكن تصدرنا للدوري يعطيني شعورًا جيدًا، لكنك ترى أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، صحيح نحن في وضع جيد، لكن ما زلنا بحاجة لمزيد من التحسين".

وبالفوز الثمين على توتنهام، يكون ليفربول قد عزز مكانه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 16 نقطة ومباراة أقل من ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و17 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي.