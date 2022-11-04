فان دايك: أصعب مهاجم واجهته؟ جيرو!

رغم الهزيمة فإن ريال سوسييداد صعد للدور القادم في المركز الأول!

أثار النجم الهولندي الكبير فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الجدل باختياره لأوليفييه جيرو كأصعب مهاجم لعب ضده في مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لبرنامج "ذا أوفرلاب" على شبكة "سكاي"، وأكد خلالها أن المهاجم الفرنسي يستحق الكثير من الثناء.

وقال فان دايك: "أوليفييه جيرو كان أكثر مهاجم اضطررت للقتال أمامه، لطالما شعرت أنه يملك الموهبة والقدرات، بشكل أو بآخر كان دائمًا يستطيع التسجيل".

وأضاف: "دائمًا ما كان ينجح في ذلك بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له، سواء آرسنال أو تشيلسي أو حتى مع المنتخب الفرنسي، في إحدى المرات كنا نتقدم على تشيلسي بثلاثية ثم جاء وسجل أيضًا".

جدير بالذكر أن فان دايك خاض مباريات عديدة ضد نجوم عدة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وإرلينج هالاند، وهناك أيضًا أجويرو وغيرهم.