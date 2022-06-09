فان خال: 60 مليون من أجل دي يونج؟ يستحق أكثر من 100!

فان جال يكشف السعر الحقيقي لفرينكي دي يونج

أشار لويس فان خال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إلى أن فرينكي دي يونج، الذي لا يزال مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال الصيفي إلى أولد ترافورد، يستحق ما يزيد عن 100 مليون يورو.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت تواجد نجم برشلونة في فريق الشياطين الحمر بدايةً من الموسم المقبل، حيث ترغب إدارة مانشستر باستغلال وضع البلوجرانا المادي وخطف جوهرة متوسط الميدان.

وتحدث مدرب المنتخب الهولندي إلى "NOS" حيث كشف عن القيمة المادية الحقيقية لدي يونج، وذلك بعد مباراة فريق بلاده الماضية ضد ويلز.

ماذا قال فان خال؟

يٌعتقد أن الكل قد يتفق على أن قيمة دي يونج في سوق الانتقالات تتخطى حاجز 100 مليون يورو، لكن غير معلوم إذا ما كان مانشستر يونايتد قادر على دفع هذا المبلغ.

ومن جانبه قال فان خال: "دي يونج يجلب جودة إضافية، ولهذا السبب يستحق 112 مليون يورو".

وعما قدمه في اللقاء ضد ويلز أوضح: "كنت أعرف بالفعل مدى أهمية فرينكي، لست بحاجة لرؤية ذلك بعد الآن".

هل يبيع برشلونة دي يونج لمانشستر يونايتد؟

لن يتخلى فريق الشياطين الحمر عن سعيه نحو ضم جوهرة متوسط ميدان برشلونة، حيث يستعد مانشستر يونايتد للتفاوض على هذا الأمر.

ومن المعلوم أن تين هاج يبحث عن 5 إضافات على الأقل لتشكيلة ورثها عن المدرب المؤقت رالف رانجنيك.

لكن الأمر الذي يصعب إقناع دي يونج أو غيره من الأسماء للانضمام إلى الفريق الإنجليزي، هو عدم تواجد الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

من جانبه، لم يخف رئيس برشلونة، جوان لابورتا، أن من الوارد مغادرة دي يونج في الصيف الحالي، بسبب الأزمة المادية الحالية.