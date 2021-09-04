فان خال يثير الجدل من جديد حول مصير فان دايك مع هولندا

هل يتعرض نجم ليفربول للتهميش؟

أثار لويس فان خال مدرب منتخب هولندا الجدل، حول ظهور فيرجيل فان دايك مع الطواحين بشكل أساسي في الفترة القادمة.

المدرب المخضرم تولى مهمة قيادة بلاده هذا الصيف، بعد فشل فرانك دي بور في يورو 2020 وخروجه من دور الـ16 للبطولة.

أحد أهم الملفات الفترة الأخيرة كانت التقارير التي انتشرت حول عدم اقتناع المدرب الجديد لهولندا بفان دايك، في ظل وجود ماتايس دي ليخت وسيتفان دي فري.

صحيفة "NOS" أكدت أن فان خال قرر استبعاد نجم ليفربول من مواجهة هولندا والجبل الأسود في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وفي هذا السياق قال المدرب المخضرم في المؤتمر الصحفي للقاء:"أعتقد أن فان دايك قد يلعب في المباراتين القادمتين ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار إعادة التأهيل بعد عودته من الإصابة".

وبحسب تصريحاته خلال المؤتمر أشاد فان خال كثيرًا بستيفان دي فري مدافع نادي إنتر الإيطالي، وأوضح أنه سيكون أساسيًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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وهو ما يعني أن المكان الآخر في قلب الدفاع، سيكون لأي من فان دايك أو دي ليخت حسب رؤيته لظروف مباراتي الفريق أمام النرويج والجبل الأسود.

وكانت هناك بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى اعتراض فان دايك على تعيين فان خال مدربًا لهولندا من البداية.

يذكر أن هولندا تحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بـ7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن تركيا صاحبة المركز الأول.