فان خال: مهمة كومان صعبة وديباي ليس ميسي أو رونالدو

فرصة ولم تتم.

كشف لويس فان خال، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد وبرشلونة أنه كان على مقربة من تدريب ميلان في فترة من الفترات.

فان خال اقتحم مصاف الكبار بعدما تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع أياكس عام 1995، ويبدو أن رادار ميلان التقطه بعدها.

في نهاية المطاف، تولى المدرب الهولندي تدريب برشلونة لمدة ثلاثة مواسم، وقد اعترف أن ثمة مفاوضات حدثت بينه وبين إدارة الروسونيري قبلها.

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المدرب في تصريحات صحفية قال "كنت قريبًا من التدريب في إيطاليا في بداية مسيرتي، حدثت بعض المفاوضات مع ميلان لكن لم تسر الأمور".

وأشرف فان خال على العديد من الأندية الكبرى بعد ذلك أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، كما تولى تدريب منتخب هولندا في ولايتين منفصلتين.

كما تطرق فان خال للحديث عن رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة وقال "أعتقد أنه مدرب جيد وسبق له اللعب في برشلونة ما يمنحه مزيدًا من المصداقة".

"لن يكون الأمر سهلًا لأنك لا تستطيع أبدًا معرفة ما هي مشكلة ميسي"

وتابع متحدثًا عن انتقال ممفيس ديباي المحتمل لبرشلونة "هناك دومًا العديد من علامات الاستفهام، ديباي لاعب مثير للاهتمام خصوصًا عندما يكون مجانًا".

"لكن علينا دائمًا التفكير في أمر التكيف مع ثقافة جديدة وفريق جديد، العام الأول هو الأصعب دائمًا انظر إلى دي ليخت ودي يونج"

وأتم "ديباي لديه موهبة، لكنه ليس ميسي أو رونالدو".

يذكر أن الصحف الإسبانية أكدت اقتراب انتقال ديباي للبرسا، حيث تم الاتفاق بين اللاعب والنادي على كل شيء ويتبقى الاتفاق مع ليون على قيمة الصفقة فقط.