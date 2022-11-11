فان خال: شاهدت بعض اللاعبين عُراة .. ومررت بأوقات صعبة للغاية!

فان خال يواصل تصريحاته المثيرة للجدل

أعلن لويس فان خال عن قائمة منتخب هولندا صباح اليوم الجمعة المستدعاة لكأس العالم 2022 بقطر، وكشف المدرب المخضرم أنه رأى اللاعبين عراة بسبب حديثه معهم في وقت مبكر عبر تطبيق "فيس تايم".

وقال في مؤتمره الصحفي لإعلانه عن القائمة: "ليس من السهل نسيان أحد، قضيت ساعة و 45 دقيقة في مواجهة 11 لاعبًا هذا الصباح لم يكن الأمر سهلًا لقد أخذت في الحسبان أيضًا فارق التوقيت مع اللاعبين، في إنجلترا رأيت بعضهم عراة لأنهم ما زالوا في الفراش".

أثناء حديثه باغته صحفي بسؤال عن تصريحات سابقة لزوجته تقول فيه أنه مؤمن بالخرافات.

فأجابه بغرابة: "لا، لقد تلقيت منها سروال برتقالي، هل تعتقد حقًا أنني سأرتدي هذا البنطال البرتقالي كل يوم؟ أنا أفعل ذلك فقط في أيام المباريات، لهذا السبب أرتديه احترامًا لزوجتي الجميلة".

وأتم: "لدينا فرصة كبيرة للفوز بكأس العالم لا يوجد الكثير من المديرين الذين يجرؤون على قول هذا، لكنني هنا لأخبركم بذلك".