فان بيرسي يتحدث عن أفضل لاعب في التاريخ وما يحتاجه مانشستر يونايتد

فان بيرسي أجاب على العديد من الأسئلة للجمهور

تحدث الهولندي روبن فان بيرسي، لاعب أرسنال ومانشستر يونايتد السابق عن أصعب الملاعب في الدوري الإنجليزي، واللاعب الذي يجب على الشياطين الحمر التعاقد معه ورأيه عن لاعب في التاريخ.

وطلب المهاجم الهولندي السابق، من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سؤاله بعض الأسئلة وسيجيب عنها، سنستعرض أبرز تلك الأسئلة معاً.

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الحساب الرسمي لبطولة اليورو، سأله عن أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم مع الطواحين في الصيف القادم وقال فان بيرسي: "فرينكي دي يونج، ودي ليخت وديباي وفان دايك ودونيل مالين".

وعن أصعب ملعب لعب عليه في الدوري الإنجليزي قال: "ملعب ستوك سيتي، مساء يوم إثنين في شهر يناير، يكون من أصعب الأماكن التي تلعب عليها".

وعند سؤاله عن الهدف المحبب له بين هدفه على الطائر في أستون فيلا، أو هدفه الشهير في إسبانيا قال: "من الصعب الاختيار، كلاهما كان جميلاً للغاية".

وعن تفكيره في أن يصبح مدير فني قال فان بيرسي: "لقد فكرت في ذلك الأمر، ولكن ليس في الوقت الراهن، حالياً أنا استمتع بكوني سائق سيارة أجرة بالنسبة لأطفالي وأستمتع بإعداد الطعام".

وعن علاقته بالمدرب لويس فان جال، قال لاعب مانشستر يونايتد السابق: "لقد بدأت بطريقة محرجة، بعد ذلك بوقت قصير كانت علاقة رائعة لمدة عامين، وبعدها توترت العلاقة لمدة عام والآن نحن جيدين مرة أخرى، هذا حال الحياة".

وعند سؤاله عن أفضل لاعب على مر التاريخ قال: "كرويف، مارادونا، زيدان، ميسي بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو والظاهرة رونالدو".

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وعن أفضل لحظاته في البريميرليج قال: "أفضل لحظة عندما رفعت لقب البطولة".

وعن اللاعب الذي يعتقد بأن مانشستر يونايتد عليه التعاقد معه الصيف القادم: "إدينسون كافاني لاعب ذكي ومتاح".