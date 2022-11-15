فانتازي كأس العالم 2022: كيفية اختيار فريقك، احتساب النقاط وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن فانتازي كأس العالم 2022، وكيفية اختيار فريقك واحتساب النقاط والمزيد..

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا، يوم الجمعة 11 نوفمبر، لعبة فانتازي كأس العالم 2022.

لعبة الفانتازي بنسخها المختلفة في البطولات الأوروبية، وخاصة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، استحوذت على قطاع كبير من الجمهور، وأصبحت شغفًا للكثيرين.

وفي السطور التالية، سنخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية لعب فانتازي كأس العالم 2022.

قوائم منتخبات كأس العالم 2022 النهائية

كيف تختار فريق فانتازي كأس العالم 2022؟

في البداية، وإذا لم تكن مسجلًا بالفعل في موقع "FIFA.COM" سيكون عليك تسجيل حساب جديد من أجل الدخول إلى رابط اللعبة.

رابط فانتازي كأس العالم 2022

وبعد تسجيل بياناتك بالكامل، سيكون عليك اختيار فريق يتكون من 15 لاعبًا، يسجلون النقاط بناء على أدائهم على أرض الملعب خلال منافسات مونديال قطر.

لإضافة لاعب إلى فريقك، اضغط فقط على أيقونة "+" بجوار اسمه في قائمة اللاعبين، ولإزالة لاعب من فريقك، انقر فوق قميص اللاعب واضغط على "X".

تبلغ ميزانية ضم قائمة اللاعبين 100 مليون لتكوين تشكيلة مكونة من 15 لاعبًا، في حين يمكنك اختيار بعد مجموعة من التشكيلات، مثل 5-3-2 و3-4-3 و4-4-2، وعدد آخر من التشكيلات.

ما هو عدد اللاعبين الذين يمكنك اختيارهم من منتخب واحد؟

تمامًا مثل فانتازي الدوري الإنجليزي، هناك قواعد على عدد اللاعبين الذين يمكنك اختيارهم من كل فريق.

لكن في فانتازي كأس العالم 2022 فإن الأمر يعتمد على كل مرحلة من مراحل البطولة، والجدول التالي يُظهر عدد اللاعبين المتاحين من كل منتخب بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

المرحلة العدد الأقصى للاعبين من كل منتخب دور المجموعات ثلاثة لاعبين دور الستة عشر أربعة لاعبين ربع النهائي خمسة لاعبين نصف النهائي ستة لاعبين النهائي ثمانية لاعبين

ما هي طريقة احتساب النقاط في فانتازي كأس العالم 2022؟

النقاط تختلف قليلًا عن النسخ الأخرى من لعبة الفانتازي، حيث يتم منح المزيد من النقاط الأهداف، ويمكن للاعبي الوسط زيادة نقاطهم عبر التدخلات، وعدد التسديدات على المرمى.

كما يحصل اللاعبون على نقاط عن الفوز بضربة جزاء، بينما يُعاقب اللاعب الذي يتسبب في ركلة جزاء على فريقه بخصم نقاط.

كل اللاعبين

الحدث عدد النقاط المشاركة في 60+ +1 تمريرة حاسمة +3 بطاقة صفراء -1 بطاقة حمراء -2 هدف ذاتي -2 الفوز بركلة جزاء +2 التسبب في ركلة جزاء -2

حراس المرمى

الحدث عدد النقاط شباك نظيفة (بشرط لعب 70 دقيقة أو أكثر) +5 دخول الهدف الأول 0 كل هدف إضافي يدخل مرماه -1 تسجيل هدف +9 التصدي لركلة جزاء (ركلات الترجيح لا تُحتسب) +3 كل ثلاثة تصديات +1

المدافعون

الحدث عدد النقاط شباك نظيفة (بشرط المشاركة في 60 دقيقة أو أكثر) +5 دخول الهدف الأول 0 كل هدف إضافي -1 تسجيل هدف +7

لاعبو الوسط

الحدث عدد النقاط شباك نظيفة (بشرط المشاركة في 60 دقيقة أو أكثر) +1 تسجيل هدف +5 كل ثلاثة تدخلات صحيحة +1 كل تمريرتين مفتاحيتين +1

المهاجمون

الحدث عدد النقاط تسجيل هدف +5 كل تسديدتين على المرمى +1

كيف يعمل نظام الكابتن في فانتازي كأس العالم 2022؟

الكابتن في فانتازي كأس العالم هو لاعب تختار من قائمة لاعبيك، ليحصل على ضعف النقاط التي يسجلها في كل جولة.

يمكنك تغيير قائد فريقك عبر الضغط على اللاعب والضغط على أيقونة "C".

وبمجرد أن يخوض اللاعب الذي تختاره لمباراته في الجولة، ستكون قادرًا على تغيير اللاعب المختار لمضاعفة نقاطه مرة واحدة فقط في كل جولة إلى لاعب لم يخض مباراته بعد، وذلك إذا لم يكن خيارك صائبًا.

ما هي طريقة التغييرات في فانتازي كأس العالم 2022؟

هناك نوعان من التغييرات في فانتازي كأس العالم 2022.

النوع الأول هو النوع الأوتوماتيكي، حيث يتم دخول لاعب من الدكة بدلًا من لاعب لم يشارك، ويكون الأمر بترتيب اللاعبين على مقاعد البدلاء.

النوع الثاني هو اليدوي، وفي هذه الحالة يمكنك تغيير لاعب من التشكيل الأساسي إلى لاعب آخر لم يخض مباراته بعد.

ما هي الإضافات في فانتازي كأس العالم 2022؟

بمجرد أن تبدأ البطولة، سيكون لديك الفرصة لاستخدام واحد من ثلاث أدوات لزيادة عدد نقاطك.

الأداة الأولى: "WildCard"، يسمح لك هذا بإجراء انتقالات غير محدودة خلال جولة معينة، لا يمكن استخدامها في المباراة الأولى من دور المجموعات أو في دور الستة عشر.

الأداة الثانية: الرجل الثاني عشر، وستسمح لك باختيار لاعب إضافي واحد لإضافة نقاطه إلى فريقه في جولة واحدة، عند تحديده لا يمكن استبدال الرجل الثاني عشر أو وضع شارة الكابتن عليه، أو تغييره.

الأداء الثالثة: "Power Captain"، وستسمح لك هذه الأداة بالحصول على نقاط مضاعفة من أي لاعب يسجل أكبر عدد من النقاط في فريقك المكون من 15 لاعبًا، وسيتم تعيين شارة القائد على هذا اللاعب تلقائيًا.

ما هو عدد التغييرات الذي يمكنك القيام به في فانتازي كأس العالم 2022؟

عدد التغييرات الذي يمكن القيام به يختلف بين دور المجموعات والأدوار الإقصائية..

بالطبع يمكنك إجراء تغييرات إضافية، لكن ذلك سيكلفك خصم ثلاث نقاط من رصيدك على كل تغيير إضافي.

وخلال دور المجموعات يمكنك نقل تغيير واحد من جولة إلى أخرى، مما يسمح لك بإجراء تغيير إضافي قبل الجولة التالية.