فانتازي جول لدوري روشن: رونالدو يبصم على رقم تاريخي.. وتاوامبا ينقذ الأخدود

من كان الأفضل في تلك الجولة؟

بصم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نهاية مثالية لدوري "دوري روشن"، بتسجيله هدفين من أهداف النصر (4-2) في شباك الاتحاد، ضمن الجولة الأخيرة من البطولة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وتوج الدون بلقب هداف الدوري السعودي بـ35 هدفًا، لكنه الأهم من ذلك أنه أصبح أكثر هداف يسجل في موسم واحد، متخطيًا المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفًا).

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وبالطبع تألق كريستيانو، صب في صالح لاعبي فانتازي جول، برعاية أمازون السعودية، بعدما وثق فيه الكثيرون ووضعوا شارة الكابتن على ذراعه ليمنحهم الكثير من النقاط.

ولم يكن رونالدو فقط، هو من أسعد لاعبي الفانتازي من فريق النصر، حيث قدم كل من المهاجم عبد الرحمن غريب، والمدافع محمد آل فتيل، الكثير من النقاط.

وفي الهجوم تألق ليندر تاوامبا مع الأخدود، وقاده للفوز على الطائي، كما تألق زميله في الدفاع نايف عسيري بعدما حافظ على نظافة شباكه، وصنع هدفًا من هدفي الفوز.

وتألق في الدفاع أيضًا ميريح ديميرال بعدما صنع هدف فوز الأهلي على الفيحاء (1-0)، وكذلك جايسيون ديناير، رغم هزيمة فريقه الفتح (2-3) أمام الشباب، حيث سجل هدفًا، وفاروق شافعي بتسجيله هدف ضمك في التعادل (1-1) أمام الرائد.

وفرض إبراهيم زايد، نفسه كأفضل حارس للجولة بعدما تصدى لركلة جزاء من كريشوياك لاعب أبها، وهو التصدي الذي حافظ على تقدم فريقه (2-1).

تشكيلة الجولة

حراسة المرمى: إبراهيم زايد (الحزم)

الدفاع: محمد آل فتيل (النصر)، نايف عسيري (الأخدود)، فاروق شافعي (ضمك)، جايسون دينايير (الفتح)، ميريح ديميرال (الأهلي)

الوسط: عبد الملك العييري (التعاون)، كنو (الهلال)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، عبد الرحمن غريب (النصر)، لياندر تاوامبا (الأخدود)

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