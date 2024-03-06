فانتازي دوري روشن برعاية أمازون السعودية.. أهلًا بعودة كريستيانو وميتروفيتش

أنباء سعيدة لعشاق فانتازي دوري روشن

خبر وقع كالصاعقة على عشاق "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية، بإعلان إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب وسط النصر، ونهاية موسمه.

فالبرازيلي كان من اللاعبين الذين يحققون نقاطًا كل جولة، ومع غيابه سيكون الكثيرون في حيرة بمن يستبدلونه به.

لكن ما قد يهون وقع صاعقة تاليسكا هو عودة كريستيانو رونالدو من الإيقاف، وكذلك ألكسندر ميتروفيتش، ومن الممكن الاستفادة من بيع تاليسكا في استعادة أي من اللاعبين.

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كان "جول" قد إطلاق مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية، بداية من الجولة الـ20 وحتى نهاية البطولة، بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

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ومع عودة رونالدو وميتروفيتش يتنفس لاعبو "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية، الصعداء، خاصة وأن الجولة الماضية خيب الكثيرون الظن فيهم مثل رياض محرز، وعبد الرزاق حمد الله، والكثير من النجوم.

من نختار؟

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بالطبع بعد مرور جولتين على انطلاقة فانتازي جول، فقد استقر الجميع على تشكيلته، لكننا هنا نقدم لكم بعض اللاعبين الذين يمكن أن تضيفهم إلى التشكيلة سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

وستكون أولى النصائح لكل عشاق اللعبة، هي استعادة رونالدو وميتروفيتش في التشكيلة لأنه من النادر ألا يحرزا نقاطًا كل جولة.

وفي حراسة المرمى يمكنك أن تختار بابلو فيكتور، الذي حقق "كلين شيت" في الجولة الأخيرة أمام ضمك ولديه مباراة على ملعبه أمام أبها، هذا إن كنت في حاجة لحارس مرمى، لكن النصيحة المعتادة والدائمة، ألا تغير دائمًا كثيرًا في هذا المركز.

وفي الدفاع، إذا كنت تريد إجراء تغيير في هذا المركز، لإصابة لاعب أو أن أحد اللاعبين لا يحقق نقاطا ترضيك، فالنصيحة الأولى لك في هذا المركز هي استقدام سعود عبد الحميد، نجم الهلال، وكذلك أليكس تيليس، نجم دفاع النصر.

هذا إن كان لديك الميزانية لاستقدام هذين اللاعبين، أما إن كانت الميزانية لديك محدودة، فيمكنك اختيار متعب الحربي مدافع الشباب، أو سعد بلعبيد من الأهلي.

وفي خط الوسط، يمكنك الاعتماد على سيكو فوفانا، وكذلك يمكن اختيار لاعبين مثل رياض محرز (الأهلي)، وسالم الدوسري (الهلال)، وسافيتش (الهلال)، وفرانك كيسي (الأهلي).

وفي الهجوم، إذا كان لديك الميزانية، فبكل تأكيد لا يجب أن تخلو تشكيلتك من كريستيانو رونالدو، وألكسندر ميتروفيتش، وكذلك عبد الرزاق حمد الله.

وقبل الانتقال لخيارات الكابتن، إذا كنت لم تفعل خاصية الوايلد هذه الجولة، عليك أن تفعلها هذه الجولة أو الجولة الـ24 حتى لا تذهب سدى.

خيارات الكابتن

1 – ميتروفيتش: أفضل خيار لك خاصة أن الهلال سيخوض مباراة في المتناول أمام الرياض.

2 – كريستيانو رونالدو: ثاني أفضل خيار لك أمام الرائد.

3 – عبد الرزاق حمد الله: ثالث أفضل خيار لك أمام الأخدود.

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