فانتازي دوري روشن برعاية أمازون السعودية.. "الغالي ليس ثمنه فيه"!

من يجب أن تختار للجولة القادمة؟

يتفق الجميع على المثل العربي الشهير "الغالي ثمنه فيه"، في إشارة إلى أن الأشياء مرتفعة الثمن تكون قيمتها مرتفعة.. لكن جولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، خالفت هذه القاعدة، بل واتفقت مع مقولة "ليس كل ما يلمع ذهبًا".

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

وإذا لم تشارك فالفرصة لا زالت مواتية أمامك، فمرور 4 جولات على بداية اللعبة لا يعني أنك لن تكون أحد الفائزين، فبادر بالاشتراك الآن.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

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جولة الصغار

يمكن أن نطلق على هذه الجولة بأنها جولة الصغار، وغطوا على اللاعبين الكبار، فلم يظهر كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وعبد الرزاق حمد الله، وغيرهم من النجوم.

فقد حقق معتز البقعاوي، نجم الطائي، أعلى النقاط بين جميع الحراس في البطولة، متفوقًا على حراس مثل إدوارد ميندي، وياسين بونو، وغيرهم.

كما تميز مدافعا الطائي إنزو روكو، والخليج ليساندرو لوبير، محققين أعلى النقاط، بالإضافة إلى سعد الموسى نجم اتحاد جدة.

وفي الوسط، برز كل من الجزائري أمير سعيود من الرائد، وسيكو فوفانا من الاتفاق، وبيرنارد مينساه، بالإضافة إلى ثنائي الهلال روبن نيفيش، وميشايل دي أوليفيرا.

وفي الهجوم، برز خالد ناري من الخليج، وهنري أونيكورو من الفيحاء، وكذلك ديميراي جراي نجم الاتفاق.

التشكيلة الأفضل

الحراسة: معتز البقعاوي (الطائي)

الدفاع: سعد الموسى (الاتحاد)، إنزو روكو (الطائي)، ليساندرو لوبيز (الخليج)

الوسط: ميشايل دي أوليفيرا (الهلال)، روبن نيفيش (الهلال)، بيرنارد مينساه (الطائي)، أمير سعيود (الرائد)، سيكو فوفانا (الاتفاق)

الهجوم: ديميراي جراي (الاتفاق)، هنري أونيكورو (الفيحاء)، خالد ناري (الخليج)

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