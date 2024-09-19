بعد إقالة كاسترو.. هل نبيع كريستيانو رونالدو في فانتازي الدوري السعودي؟

النصر أقال مدربه فهل يتأثر مستوى رونالدو ونقاطه في الفانتازي!

ينتظر الجميع بشغف وترقب، انطلاق منافسات الجول الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، خاصة بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، وتعيين الإيطالي ستيفانو بيولي خلفًا له، وسيكون لذلك تأثير محتمل على مجريات المنافسة في فانتازي موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

وتقول القاعدة الفانتازية، إنه دائما عند تغيير المدرب في منتصف الموسم، فإن المباراة الأولى للفريق بعد ذلك تكون حافلة بالنقاط، ولكن بالتأكيد قد لا تكون هذه القاعدة صحيحة في كل الأوقات، لكنها تتحقق بنسبة كبيرة في أغلب الأحيان.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

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وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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مجريات الجولة

وتنطلق الجولة الرابعة من دوري روشن، مساء الخميس بثلاث مباريات، حيث يحل القادسية ضيفًا على الأخدود، ويحل الفتح ضيفًا على العروبة، في حين يستقبل الوحدة نظيره الخلود، وهنا تعتبر هذه المباريات ذات أهمية كبيرة من الناحية الفانتازية.

ولكن الجميع ينتظر مباريات يوم الجمعة، التي يستقبل فيها الخليج ضيفه الفيحاء، ويستضيف الأهلي نظيره ضمك، فيما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق، في مواجهة كبرى من العيار الثقيل في أول اختبار للفريق بعد رحيل كاسترو.

وتختتم الجولة السبت، حيث يواجه الشباب نظيره التعاون، والرائد نظيره الرياض، وتتجه الأنظار إلى قمة الجولة بين الهلال والاتحاد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

هل نبيع كريستيانو رونالدو؟

تساءل البعض حول جدوى البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر والدوري السعودي في الموسم الماضي، بعد رحيل مواطنه لويس كاسترو، وقدوم المدرب الإيطالي بيولي، ولكن هذا التساؤل يعتبر بمثابة مزحة طريفة، لأنه بالتأكيد لا يمكن الاستغناء عن الدون.

ويعتبر رونالدو بمثابة منجم للنقاط في أي وقت وفي كل جولة، لا يمكن أبدًا التفريط فيه، ولا بد من اعتباره قطعة أساسية في تشكيلتك، وكيف لا وهو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم؟!

أيضا ينصح البعض بتجنب مشاركة العناصر الدفاعية من فريقي الهلال والاتحاد بسبب احتمالية أن تكون مواجهة الكلاسيكو حافلة بالأهداف، لكننا لا نتفق مع هذا الطرح، لأن هناك عناصر دفاعية في الفريقين يمكن أن تخرج ببعض النقاط وأن تقدم بعض المساهمات.

ونطرح هنا بعض الأسماء المقترحة والمرشحة للتألق وجلب النقاط في هذه الجولة، وعلى رأسها كريستيانو رونالدو، وكذلك ألكسندر ميتروفيتش، وكريم بنزيما وجوليان كينونيس في الهجوم.

وفي الوسط تبرز خيارات مثل موسى ديابي من الاتحاد، وكذلك سالم الدوسري من الهلال، ولوكاس زيلارايان من الفتح، ومحمد فوزير من الرائد.

ويعتبر أبرز العناصر الدفاعية محمد أبو الشامات مدافع القادسية الذي يحافظ على النقاط دائما في معظم المباريات.

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