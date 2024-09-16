ملخص الجولة الثالثة بعنوان تألق كريم بنزيما!

نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، في إعادة نفسه إلى الصورة مرة أخرى، في فانتازي دوري روشن على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بعدما قاد فريقه لانتصار ساحق على الوحدة في بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد (7-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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تألق الـ 14 نقطة!

وحصل بنزيما قائد اتحاد جدة، على 14 نقطة بتسجيل هاتريك في شباك الوحدة، ولكنه لم يكن الوحيد الذي وصل إلى هذه الحصيلة من النقاط، حيث جمع زميله الفرنسي موسى ديابي 14 نقطة أيضا، رغم أنه لم يسجل أي هدف من أهداف فريقه السبعة، لكنه تمكن من صنع 4 منها.

بينما نجح أيضا التورنيدو سالم الدوسري نجم فريق الهلال في تحقيق 14 نقطة كذلك، بعدما سجل هدفًا وصنع 2 آخرين في فوز فريقه على الرياض بثلاثة أهداف نظيفة (3-0).

وتألق ثنائي الرائد صالح العامري ومحمد فوزير، خلال الانتصار الساحق على الفيحاء بخماسية نظيفة (5-0)، ونادر الشراري مدافع الشباب، علاوة على كيفين نكودو مهاجم ضمك الذي سجل هدفين.

تشكيلة الجولة:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو (الشباب - 7 نقاط)

الدفاع: نادر الشراري (الشباب - 9 نقاط)، فواز الصقور (الاتحاد - 8 نقاط)، علي البليهي (الهلال - 6 نقاط)

الوسط: سالم الدوسري (الهلال - 14 نقطة)، موسى ديابي (الاتحاد - 14 نقطة)، محمد فوزير (الرائد - 8 نقاط)، ستيفن بيرجوين (الاتحاد - 8 نقاط)

الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد - 14 نقطة) - صالح العامري (الرائد - 12 نقطة) - كيفين نكودو (ضمك - 10 نقاط)

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