فانتازي جول لدوري روشن.. مع "دابل" الأهلي والهلال حان وقت "الوايلد كارد"

جولة جديدة مرتقبة

مع اقتراب الدوري السعودي للمحترفين من نهايته، تشتد المنافسة بين لاعبي فانتازي جول لدوري روشن على النقاط من أجل الفوز باللقب مع نهاية المراحل.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

ويبرز في هذه الجولة "دابل" الهلال والأهلي، حيث يلتقيان يوم الإثنين في مباراة مؤجلة، فيما يلعب الهلال قبلها مع التعاون، والأهلي مع ضمك.

وتعد هذه الجولة فرصة كبيرة لمن لم يفعل "الوايلد كارد" باختيار العديد من لاعبي الأهلي والهلال، من الممكن أن تضيف الكثير من النقاط لفريقه وتساهم في فوزه في النهاية بجائزة أمازون السعودية.

فهناك الكثير من اللاعبين الذين يمكن أن يضيفوا لك العديد من النقاط، ويبرز في هذا المجال بالطبع ألكسندر ميتروفيتش الذي عاد في مواجهة الكأس أمام الاتحاد، ورغم أنه لم يسجل إلا أنه كان له دور كبير في فوز فريقه.

كما يمكنك الاعتماد على سعود عبد الحميد، وروبن نيفيش، وغيرهم من اللاعبين الذين تسمح لك ميزانيتك بإضافتهم.

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أما فريق الأهلي فيمكنك الاعتماد على رياض محرز، وفرانك كيسييه، وعلي الشمري، وفراس البريكان، وغيرهم من لاعبي الوسط والهجوم.

لكن يجب أن تحذر المدافعين من الأهلي والهلال، لأنه من غير المنتظر أن تخرج شباك الأهلي والهلال نظيفة، خلال المباراتين.

من يكون الكابتن؟

1 – ألكسندر ميتروفيتش.. بالطبع في جولة الدابل سيكون من الرائع أن يكون الصربي الكابتن

2 – فرانك كيسييه .. خيار جيد أيضًا للكبتنة خاصة مع تألقه في الجولات الأخيرة

3 – كريستيانو رونالدو.. بعدما لم يزر الشباك في الجولة الأخيرة.. من المتوقع تألقه خلال هذه الجولة

4 – عبد الرزاق حمد الله.. خيار أخير يمكنك اللجوء إليه ومن المنتظر تألقه

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