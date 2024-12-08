فانتازي جول لدوري روشن: محرز يقود "هيمنة" الراقي.. والبليهي نجم فوق العادة

الجولة الأخيرة قبل التوقف الشتوي

قاد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعبي الأهلي للسيطرة على التشكيلة المثالية لفانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، فيما نصب الدولي السعودي علي البليهي نفسه نجمًا فوق العادة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

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وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

واستعاد رياض محرز، بعضًا من فريقه المفقود، وبات يقود فريقه عبر التسجيل والصناعة للفوز تلو الآخر، ومنح من وثق فيه من لاعبي الفانتازي الكثير من النقاط في هذه الجولة بعدما سجل هدفًا في الفوز على التعاون (4-2).

ولم يكن محرز وحده من الأهلي الذي تواجد في التشكيلة بل كان إلى جانبه وبعد فترة غياب كبيرة البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي تألق بتسجيله هدفًا وصناعة اثنين آخرين، وكان معه روجر إبيانز الذي سجل هو الآخر هدفًا.

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وتألق علي البليهي مدافع الهلال، وساهم في فوز الهلال الصعب على الرائد (3-2)، بتسجيله هدفًا، كما حافظ محمد أبو الشامات مدافع القادسية على تألقه المتواصل بصناعته تمريرة حاسمة في فوز فريقه (3-0) على الخلود، كما كان استحق زميله كوين كاستيلس أن يكون حارس الجولة لتألقه في الحفاظ على نظافة الشباك وتصديه لـ5 كرات خطرة.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: كاستيلس

الدفاع: أبو الشامات، علي البليهي، روجر إبيانز

الوسط: رياض محرز، توزي، بيدروزا، بوزيلو

الهجوم: فيرمينو، كريم بنزيما، كينونيس، كريج جودوين

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