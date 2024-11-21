فانتازي جول لدوري روشن: رهان مغربي "لا يخيب".. وسلاح الهلال يضرب من جديد

يراهن لاعبو فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، من جديد على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب مع عودة عجلة الدوري السعودي للمحترفين للدوران مرة أخرى.

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وتعود منافسات دوري روشن السعودي، مرة أخرى، بداية من الجمعة بثلاثة لقاءات تجمع الفيحاء مع الأهلي، والأخدود مع الشباب، والنصر مع القادسية، في الأسبوع الحادي عشر، ثم تختتم الجولة مساء يوم الأحد المقبل.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

وللمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

وسيكون الرهان على عبد الرزاق حمد الله، الذي برز قبل التوقف الدولي، وسيكون مرشحًا لمواصلة التوهج خاصة وأن الشباب لديه مواجهة في المتناول أمام الأخدود.

كما يمكن الاعتماد على موسى ديابي، نجم الاتحاد والذي تنتظره مواجهة سهلة لفريقه أمام الفتح، أما الرهان الأكبر سيكون على ألكسندر ميتروفيتش وكذلك ثنائي الدفاع رينان لودي، وكانسيلو، حيث ينتظر فريقهم الهلال، مواجهة في المتناول أمام الخليج.

ويمكن اللجوء إلى لاعبين من فرق ضمك والخلود واللذين يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، وكذلك الرائد والعروبة، والوحدة والتعاون، والرياض والاتفاق.

خيارات الكابتن

1 – ألكسندر ميتروفيتش: عاد للتهديف من جديد في الجولة الماضية، وتنتظر فريقه الهلال مواجهة سهلة لذلك لا يمكن إلا التعويل عليه، واختياره كرقم 1.

2 – عبد الله آل سالم: تألق في آخر الجولات ويمكن الاعتماد عليه وتقليده شارة القيادة.

3 – عبد الرزاق حمد الله: يمكن التعويل عليه خاصة وأنه استعاد بريقه في الجولة الأخيرة وهو خيار رائع للكابتن.