من تألق في الجولة الأخيرة؟!

ظهر عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، بعد غياب فكان بمثابة الغيث لأرض عطشى بالنسبة للاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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وغاب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله منذ بداية الموسم عن التألق منذ انتقاله للشباب مطلع هذا الموسم، لكنه ظهر من جديد وسجل هدفي فوز الشباب على الخلود، ليكون بشرى لمن وثق به وخيارًا أكثر من رائع في الفترة المقبلة لكل اللاعبين.

وعاد إدواردو ميندي بعد غياب أيضًا للتشكيلة بعدما ساهم في فوز الأهلي على الرائد بهدفين نظيفين وتصديه لأربع فرص محققة، فيما تألق زميله جابري فيجا بتسجيله هدفًا وصناعته الثاني.

واستحق فرانسوا كامانو، أن يكون نجمًا للجولة بعدما سجل هدفين وصنع ثالثًا لفريقه ضمك في الفوز على الوحدة (3-2)، فيما واصل السعودي عبد الله آل سالم التألق للمرحلة الثانية على التوالي بتسجيله هدفي فوز الخليج على الفتح (2-1).

وحفظ مالكوم دي أوليفيرا، ماء وجه الهلال وحجز مكانه في التشكيلة الأفضل بتسجيله هدفًا وصناعته ثان في فوز الزعيم على الاتفاق (3-1)، فيما تواجد ستيفن بيرجوين بتسجيله هدفًا من هدفي فوز الاتحاد على العروبة (2-0)، فيما تواجد زميله السعودي مهند الشنقيطي بصناعته هدفًا.

وحجز نجمي القادسية المدافع جهاد ذكري، ولاعب الوسط تركي العمار، مكانهما في التشكيلة بعد فوز فريقهما على الفيحاء (2-0)، فيما تواجد أيضًا السعودي بندر درويش مدافع الوحدة.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

الدفاع: بندر درويش، جهاد ذكري، مهند الشقيري

الوسط: جابري فيجا، تركي العمار، مالكوم دي أوليفيرا، ستيفن بيرجوين

الهجوم: فرانسوا كامانو ، عبد الرزاق حمد الله ، عبد الله آل سالم

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