من تألق في الجولة الأخيرة؟!

في غياب رونالدو، يتوهج تاليسكا، ومع اختفاء بنزيما يظهر نجولو كانتي، هكذا يمكن اختصار جولة فانتازي جول لدوري روشن برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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وأبي ستيفانو بيولي مدرب النصر، إلا أن يريح نجمه الأول كريستيانو رونالدو، فدفع فريقه الثمن وتعادل مع الخلود (3-3)، في مواجهة كان التألق فيها من نصيب البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي يبدو وأنه سيكون خيارًا جيدًا لكل لاعبي الفانتازي في الجولات المقبلة.

كما غاب الفرنسي كريم بنزيما عن التألق في هذه الجولة ومعه حسام عوار، فتولى نجولو كانتي المهمة، وسجل هدف فوز الاتحاد على الرياض.

وواصل جواو كانسيلو تألقه الدائم، ومنح من وثقوا فيه الكثير من النقاط بعدما ساهم في الحفاظ على نظافة شباك الهلال بالإضافة إلى صناعته هدفًا من الثنائية التي سجلها الفريق في التعاون.

وفي الخط الأمامي، كان التألق من نصيب ميزياني ماوليدا مهاجم الخلود الذي سجل ثنائية في شباك النصر، وكذلك فابيو مارتينز مهاجم الخليج الذي سجل هدفًا وصنع آخر في فوز فريقه على الوحدة (3-1).

وأحسن محمد الربيعي، استغلال غياب ياسين بونو، واستحق أن يكون في التشكيلة المثالية وحافظ على نظافة الشباك، وأحرز أكبر عدد من النقاط بين كل حراس الجولة، وهي المرة الثانية على التوالي.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: محمد الربيعي

الدفاع: جواو كانسيلو، مهند الشنقيطي، نادر الشراري

الوسط: نجولو كانتي، تاليسكا، مصعب الجوير، كونستانتينوس فورتونيس

الهجوم: ميزياني ماوليدا، فابيو مارتينيز، جاكسون موليكا

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