فانتازي جول لدوري روشن: البدلاء يسرقون الأضواء.. وجولة مخيبة لكريستيانو وميتروفيتش

الجولة قبل الأخيرة

كما كان متوقعًا خيَّب النجوم ظن لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، فيما فرض البدلاء أنفسهم خلال الجولة 33 (قبل الأخيرة) من الدوري السعودي للمحترفين.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

وباستثناء ميشيل دي أوليفيرا، نجم الهلال، فشل كل النجوم في ترك بصمة خلال هذه الجولة ورغم أن بعضهم شارك لكنه لم يكن له أي بصمة.

Amazon

ويأتي على رأس هؤلاء كريستيانو رونالدو، نجم النصر، وألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

وفرض طلال أبو بكر حاجي مهاجم الاتحاد، نفسه نجمًا على الجولة بتسجيله هدفًا، وصناعة هدفين، وكذلك تألق زميله النجم البرتغالي جوتا، وإلى جانبهم مهاجم سفيان بن دبكة بصناعته هدفين.

وتألق باولو فيكتور، في حراسة مرمى الاتفاق بحفاظه على نظافة شباكه بالفوز على الشباب (1-0)، وكذلك بتصديه لركلة جزاء، وتصديه لـ5 تصديات.

وفي الوسط، فرض ميشيل دي أوليفيرا نفسه بطلا بتسجيله هدفًا وصناعته اثنين، وألفارو ميدران الذي سجل هدف فوز الاتفاق على الشباب، ويحيى الشهري صانع هدفي الرياض في النصر، وكذلك لوكاس زيلارايان نجم الفتح.

وفي الخط الخلفي تألق عبد الباسط هندي من الأهلي في التعادل السلبي أمام الرائد الذي تألق منه أيضا حمد الجيزاني، وإلى جانبهما فابيان نوجويرا من أبها.

التشكيلة المثالية

حراسة المرمى: باولو فيكتور (الاتفاق)

الدفاع: فابيان نوجويرا (أبها )، حمد الجيزاني (الرائد)، عبد الباسط هندي (الأهلي)

الوسط: ميشايل دي أوليفيرا (الهلال)، لوكاس زيلارايان (الفتح)، ألفاو ميدران (الاتفاق)، يحيى الشهري (الرياض)

الهجوم: طلال حاجي (الاتحاد)، فيليبي جوتا (الاتحاد)، سفيان بن دبكة (الفتح)

Amazon