فانتازي جول لدوري روشن.. كريستيانو وحمد الله يتصدران التشكيلة المقترحة

كيف ستكون تشكيلتك في أول جولة من "فانتازي جول" لدوري روشن؟ شاركنا..

من جديد تعود متعة دوري المحترفين السعودي "دوري روشن"، ومعه تعود متعة فانتازي الدوري السعودي، والتي كان جول قد أطلقها منذ الموسم الماضي.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام.

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كما أوفى جول بوعده، وقدم جوائز قيمة لأول اثنين الموسم الماضي، حيث حصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

وبنفس الجوائز ونفس المتعة، تستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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ضربة البداية

ومع انطلاق الموسم الجديد غدًا الخميس، يكون التحدي الرئيسي أمام اللاعبين هو تشكيل فريق جديد وجس النبض مع ضربة البداية.

وبالطبع سيبحث كل لاعب من لاعبي الفانتازي عن اللاعبين المضمونين، ولكن هنا تحكمه القيمة المخصصة له لشراء اللاعبين وهي 100 مليون.

ومراعاة لذلك فقد وضعنا أسعارًا مناسبة حتى يمكنك اجتذاب الكثير من النجوم في تشكيلتك ما يمكنك من أخذ الكثير من النقاط وتزيد فرصك في الربح والمكسب معنا.

وبالطبع سيختار كل لاعب من يرى أنه سيحقق له الكثير من النقاط، وما سنقدمه لك من تشكيلة مقترحة هي مجرد مساعدة لا أكثر، بإمكانك أن تأخذ بها أو تضرب بها عرض الحائط.

التشكيلة المقترحة

الحارس: كيم سيونج جيو (الشباب)

الدفاع: راضي العتيبي (الاتفاق)، محمد سالم (الرائد)، رينان لودي (الهلال)

الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، رياض محرز (الأهلي)، بروزفيتش (النصر)، محمد فوزير (الرائد)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، عبد الرزاق حمد الله (الشباب)، فاشيون سكالا (الفيحاء)

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