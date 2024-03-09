"فانتازي جول" برعاية أمازون السعودية .. عندما تلمع النجوم الصغيرة أكثر من الكبيرة

لا تخدعك الأسماء اللامعة!

يبقى اللاعبون الكبار في كرة القدم كالنجوم المتلألئة في كل بطولة حول العالم، والذين يحظون بالكثير من الاهتمام من كل الجماهير.

لكن هذا الأمر قد يختلف في الواقع الافتراضي، وبالتحديد في لعبة "فانتازي دوري روشن" التي أطلقها جول منذ فترة ليست بالبعيدة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

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وإذا لم تشارك فالفرصة لا زالت مواتية أمامك، فمرور 3 جولات على بداية اللعبة لا يعني أنك لن تكون أحد الفائزين، فبادر بالاشتراك الآن.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

وحرص المسؤولون عن الدوري السعودي على جلب العديد من الأسماء الكبيرة للبطولة، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، ومواطنيه، كاليدو كوليبالي، والحارس ميندي، والجزائري رياض محرز، والمغربي ياسين بونو، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، وغيرهم.

لكن ما يغري المسؤولون نحو استقدام النجوم الكبيرة، قد لا يكون له معنى لدى لاعبي الفانتازي، الذين يبحثون دائمًا عمن يحقق لهم النقاط الكثيرة.

ويبرز في هذا المجال العديد من اللاعبين الذين يولونهم لاعبو الفانتازي، أهمية كبيرة، وفي مقدمتهم الكاميروني جورج كيفين نكودو، مهاجم الطائي، الذي حقق أعلى النقاط في الدوري كله بتحقيقه 82 نقطة، أعلى من كريستيانو رونالدو، وسافيتش.

وكذلك النيجيري هنري أونيكورو، مهاجم الفيحاء، الذي حقق 59 نقطة، والمغربي كريم البركاوي لاعب وسط الرائد الذي حقق 58 نقطة، والنيجيري أوديون إيجالو بتسجيله 55 نقطة.

كما يحقق المغربي أشرف المهديوي، لاعب وسط التعاون الذي سجل 52 نقطة، والجزائر عبد القادر بدران، مدافع ضمك الذي حقق 52 نقطة، وكذلك فراس البريكان مهاجم الأهلي (51 نقطة)، ومحمد فوزير لاعب وسط الرائد (51 نقطة).

لذا فإن النصيحة التي يمكن تقديمها لجميع عشاق فانتازي دوري روشن، هو ألا تخدعك الأسماء اللامعة في المستطيل الأخضر، فهناك أسماء لامعة أكثر في الفانتازي، قد تكون سببا في فوزك بجوائز أمازون السعودية.

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