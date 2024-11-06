فانتازي جول لدوري روشن: حصان فرنسي جامح لا يتوقف.. ورهان صربي "محفوف بالمخاطر"

3 خيارات مطروحة للكابتن خلال هذه الجولة

يأمل لاعبو فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، ألا يخذلهم ألكسندر ميتروفيتش للمرة الثالثة عندما يستقبل فريقه الهلال، يوم الجمعة، الاتفاق ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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وخذل المهاجم الصربي، كل من وثق فيه ووضع على ذراعه "شارة الكابتن" في آخر جولتين، فلم يكن له أي بصمة وهو أمر نادر، لكنه استعاد ذاكرة التهديف منتصف الأسبوع بتسجيله ثلاثية فريقه في شباك الاستقلال الإيراني (3-0) بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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ويمني كل لاعبي الفانتازي ألا يخذلهم ميتروفيتش هذه المرة ويعوض لهم الإخفاق في آخر جولتين، خاصة وأنه أكثر لاعبي الدوري السعودي، اكتسابًا للنقاط.

وإذا كان ميتروفيتش، قد خيب الظن إلا أن زميله البرازيلي رينان لودي، بات لا غنى عنه في أي تشكيلة، لأنه لا تمر جولة دون أن يكون له مساهمة سواء بالصناعة أو التهديف، فضلا عن مساعدته على نظافة الشباك في العديد من المباريات.

وبعيدًا عن لاعبي الهلال، فإن موسى ديابي، نجم الاتحاد يفرض نفسه على أي تشكيلة بتألقه في الجولات السابقة والتي استحق معها أن يكون أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وكذلك يبرز ثنائي الشباب مصعب الجوير، وكريستيان جونجا، بتألقهما الشديد في آخر الجولات، وكذلك لسعرهم المناسب، وإلى جانبهما يتألق أيضًا جوان بيدروزا.

وفي الخط الخلفي، يواصل محمد أبو الشامات، مدافع القادسية فرض نفسه على أي تشكيلة، إلى جانب إيميريك لابورت، نجم النصر.

خيارات الكابتن

1 – ألكسندر ميتروفيتش: رغم أنه خذل من وثقوا فيه في آخر جولتين، إلا أنه يبدو الخيار الأول ولا بديل عن اختياره كرقم 1.

2 – عبد الله آل سالم: تألق في الجولة الأخيرة وسجل ثنائية للخليج، وتبدو مواجهة الفتح سهلة لفريقه ما يمكنه إضافة المزيد من النقاط.

3 – كريستيانو رونالدو: لا يمكن إلا أن يكون من ضمن الخيارات، فهو مرشح فوق العادة للتألق حتى وإن خفت بريقه في جولة أو اثنتين.

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