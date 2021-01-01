فانتازي الدوري المصري 2020-21 | تعرف على قواعد اللعبة، طريقة التسجيل والنقاط

متابع جيد، محلل رائع، صاحب نظرة وتوقع، فلما لا تنضم للعبة الكروية الأمتع في مصر؟ تعرف على كل ما تريده عن فانتازي الدوري المصري

انطلق موسم 2020-21 من الدوري المصري، والذي من المتوقع أن يشهد إثارة كبيرة، بين العديد من الفرق، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، وبيراميدز، وغيرهم.

ومع بداية الدوري بدأت متعة التنافس الحقيقي الذي يعيش أجوائها لاعبي فانتازي الدوري المصري، والذي دائماً يتصدره ويتفوق فيه أكثر الأشخاص خبرة ومتابعة بالكرة المصرية، وتنتشر اللعبة بشكل كبير في مصر، حالها كحال بفانتازي الدوري الإنجليزي التي انتشرت بشكل كبير لتصبح أكثر وأهم الألعاب الكروية المرتبطة ببطولة البريميرليج والتي بالتأكيد قد سمعت عنها يوماً، بل وتعرف عنها الكثير أيضاً.

وإن لم تكن تعلم عنها شيئاً؟ فلا يهم، فموقع (Goal) هنا لتخبرك بكل تفاصيل اللعبة من البداية وحتى النهاية، حسنا فلتُعد مشروبك الخاص وأرتدي عبائة مدربك المفضل ولننطلق سوياً لنبحر في تفاصيل اللعبة الأكثر تشويقاً للملايين من محبي كرة القدم.

ما هي لعبة الفانتازي؟

لعبة الفانتازي هي لعبة خيالية تفاعلية يتنافس فيها المستخدمون ضد بعضهم البعض كمدراء عامين لفرق افتراضية ولكن يشكلونها من لاعبين حقيقيين، في طريقة جديدة لمحاكاة الواقع بالخيال في كرة القدم، فدعونا نلقي نظرة سريعة على تاريخ الفانتازي لنعلم حاضره، فكلمة فانتازي تأتي من كلمة "fantasy" تعني خيال أو الخيالي، وقد جاءت فكرة اللعبة عن طريق شخص يدعى بوريني دونيللي عام 1971 في إنجلترا لمحاولة محاكاة الواقع بالخيال في كرة القدم، وظل الأمر قيد التجربة والتطوير من قِبل الهواة بشكل يختلف كثيراً عن ما نشهده اليوم.

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ونظراً لنمو استخدام شبكات الإنترنت وزيادة شعبية اللعبة خاصة وأن أشهر المواقع حين ذاك كانت تتابع الإحصائيات الخاصة باللعبة وتنشرها لمحبي اللعبة باختلاف أسمائها حينها ليُسهل على المتابعين الحصول على النتائج دون الحاجه لمتابعة الصحف بانتظام، فقد قامت شركة إي إس بي إن عام 1997 بإطلاق أول نسخة تجريبية من الموقع الخاص بالإحصائيات في كرة القدم للجمهور مجاناً، مما ساعد على انتشار اللعبة على نطاق واسع، وفي غضون ثلاث سنوات أطلقت معظم وسائل الإعلام الرياضية الكبرى مواقع إلكترونية للمنافسة في تلك اللعبة حتى تم الإعلان عن أول نسخة رسمية باسم كرة القدم الخيالية "Fantasy football" عام 2010 لتكون النسخة الرسمية للدوري الأمريكي لكرة القدم، مما ساهم في نمو هذه الصناعة بشكل كبير بل وأصبحت الآن من أهم أدواء التسويق في الدوريات الأوروبية والعربية، حيث تُعد فانتازي الدوري الإنجليزي من أشهر الألعاب حالياً في العالم، كما أن فانتازي الدوري المصري أيضاً أصبحت لها شعبية كبيرة خاصة لحجم التنافس الكبير في المسابقة.

كيف ألعب فانتازي الدوري المصري؟

1-قم ببناء تشكيلتك

في البداية يجب عليك تسجيل حساب جديد في موقع "فرقتك"، الخاص بفانتازي الدوري المصري، وتختار اسم الفريق، ومن ثم سيمكنك اختيار فريقك الذي يتكون من خمسة عشر لاعباً من لاعبي فرق الدوري المصري، ولكن انتظر، فأنت مُقيد ببعض الشروط، ومن أهمها هي أن خزينة النادي بها 100 مليون، وكل لاعب من اللاعبين يملك سعراً مبدئيًا معيناً بحسب قيمته الفنية وما بقدمه، ستتغير هذه القيمة بالطبع مع الوقت ولكن لا علينا الآن فكل ما نحتاجه هو اختيار 15 لاعبًا شريطة ألا يتخطى إجمالي سعر شرائهم قيمة الـ 100 مليون التي بالخزينة.

هناك عدة شروط أخرى لاختيار اللاعبين فالتشكيلة يجب أن تضم حارسين مرمي، خمسة مدافعين، خمسة من لاعبي خط الوسط وثلاثة مهاجمين، ليس هذا فقط فأيضاً يجب ألا تمتلك أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس الفريق، ستضع تشكيلة ما وترى بأنك تخطيت المبلغ المُحدد فتستكمل بعض التعديلات وترى بأنك غير سعيد كونك تريد جمع أكثر وأحسن اللاعبين في الدوري وهنا يكمن التحدي، فأنت لن تستطيع تكوين التشكيلة المثالية التي تضم النجوم فقط، عليك أن تضم بعض اللاعبين أصحاب الأسعار المنخفضة أيضاً في تشكيلتك.

لذا فيجب عليك التفكير في شيئين هما اختيار التشكيل المناسب والمتوسط من حيث القوة ليتماشى مع ما تملكه في الخزينة، كما ستحتاج لأن تكون مُتابع جيد للفرق واللاعبين في الدوري وأيضاً ومتوقع جيد للاعبين الذين من المتوقع أن يبرعواً في البطولة هذا الموسم بالإضافة للتعرف العميق على قوة الفرق وأهم الهدافين وصانعي الأهداف في البطولة، حيث تُعد هذه هي النقطة الفاصلة التي لم نتحدث عنها حتى الآن، وهي مزج الواقع بالخيال، فلاعبك الذي أنضم لفريقك سيتلقى النقاط عن مستواه في كل مباراة يخوضها مع فريقه الحقيقي على أرض الواقع، وسنشرح طريقة حساب النقاط هذه لاحقاً.

2- قم باختيار فريقك الأساسي

اختر 11 لاعباً من فريقك قبل مرور الموعد النهائي لإجراء الانتقالات في كل أسبوع، هؤلاء ال 11 لاعبًا هم من سيحققون لك النقاط في هذا الأسبوع، وفي حالة عدم لعب أحدهم من الممكن أن يتم تغيره أوتوماتيكيًا. يمكنك اللعب بأي خطة مع الأخذ في الاعتبار وجود حارس مرمى وعلى الأقل ثلاث مدافعين وعلى الأقل مهاجم ضمن ال 11 لاعبًا.

3- التبديلات في فانتازي الدوري المصري

في حالة عدم لعب أياً من لاعبيك الأساسيين في اسبوع ما، فإنهم يستبدلوا أوتوماتيكيا باللاعبين الاحتياطيين بناءً على ترتيبهم وعلى النحو التالي: لو لم يشارك حارس مرماك الأساسي لأي دقيقة في الأسبوع فإنه يستبدل بحارس المرمى إحتياطي. لو لم يشارك أيًا من لاعبيك الأساسيين الأخرين لأي دقيقة في الأسبوع فسيتم استبدالهم باللاعب الاحتياطي صاحب الترتيب الأعلى مع الأخذ في الاعتبار أن يكون قد شارك في الأسبوع ومع الأخذ أيضًا في الاعتبار عدم مخالفة قوانين الخطط الممكنة (على سبيل المثال لو كانت خطتك تحتوي على 3 مدافعين فقط، لا يمكن استبدال مدافع إلا بمدافع أخر).

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

بعض المساعدات في اللعبة

هناك بعض المساعدات التي ستستفاد بها كثيراً في فانتازي الدوري المصري والتي بالتأكيد ستستعملها، ولكن أستعملها بحذر وأختر الوقت المناسب، فالوقت والتوقع هما أهم ما ستمتلكهم في اللعبة، وأكثر هذه المساعدات رواجاً هي شارة الكابتن، وهذه الشارة تستطيع أن تعطيها للاعب الذي تتوقع له أكثر عدد من النقاط في فريقك في الجولة، فمن ستأتمنه ليكون قائد فريقك في الجولة سوف يحصل على ضعف النقاط التي سيتلقاها، وهناك أيضاً شارة الكابتن البديل وهذه تضعها على ثاني أكثر لاعب تظن أنه سيجمع نقاطاً أيضاً حيث سيحصل على ضعف نقاطة إذا لم يُشارك اللاعب الذي يحمل شارة الكابتن في الجولة، ولكن إذا لم يُشارك كلاً اللاعبين فلن تستفاد من هذه الفرصة، لذا فكما قلت لك أختر بعناية.

ومن المساعدات الرائعة أيضاً هي الجوكر، وهي تسمح لك بأن تقوم بالتبديلات كما يحلو لك في الجولة دون خصم 4 نقاط على كل تغيير أكثر من المسموح به، وتستطيع استعمالها مرتين فقط طوال الموسم، مرة في الدور الأول من الموسم، والأخرى في الدور الثاني.

طريقة احتساب النقاط

جدول يوضح طريقة احتساب النقاط:

الحدث النقاط لعب أقل من 60 دقيقة 1 لعب 60 دقيقة أو أكثر 2 هدف تم إحرازه عن طريق حارس مرمى أو مدافع 6 هدف تم إحرازه عن طريق لاعب خط وسط 5 هدف تم إحرازه عن طريق مهاجم 4 كل تمريرة حاسمة 3 حارس مرمى بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 4 مدافع بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 4 لاعب خط وسط بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 1 الحصول على ركلة جزاء 2 إضاعة ركلة جزاء -2 صد ركلة جزاء 5 لكل 3 تصديات لحارس المرمى 1 هدف بالخطأ في مرماك -2 لكل هدفين يتلقاهم حارس مرمى أو مدافع في مباراة واحدة -1 بطاقة صفراء -1 بطاقة حمراء -3 أحسن لاعب في المباراة 3 ثاني أحسن لاعب في المباراة 2 ثالث أحسن لاعب في المباراة 1

انضم للدوريات

حان الوقت لكى تنضم للدوري وتبدأ في المنافسة ضد فرق أخرى، أن الدوري العام هو دوري كلاسيكي، وهذا يعني أن الترتيبات مبينة على الرقم الاجمالي لنقط الفريق التي تم الحصول عليها، كل النقط التي تم الحصول عليها في كل جولة يتم إضافتها للمجموع حاليا، أنت قد تم إدخالك أوتوماتيكيا فى " الدوريات العامة " كل لاعب ينافس فيها وهم:

دوري للاعبين اشتركوا في نفس الأسبوع مثلك.

دوري لمؤيدي النادي المفضل

دوري المحافظات في مصر

الترتيب الكلي

وهناك أيضًا، الدوريات الخاصة وهي الجزء الافضل في هذه اللعبة الخيالية هو المنافسة وكل هذا يكون مع أصدقائك، عائلتك وزملائك، يمكن لك أيضًا أن تنضم إلى دوري أخر قد صممه أحد غيرك، أو يمكن أن تصمم أنت الدوري الخاص بك وتدعو الآخرين لمشاركتك، أو كل من الاثنين.

كيف أشترك في فانتازي الدوري المصري؟

قبل أي شيء إن لم تكن تمتلك حسابًا على موقع فرقتك، يجب عليك أن تسجل حسابًا جديدًا من هنا، ثم بعدها تنتقل إلى صفحة الفانتازي ، وتبدأ بعدها في اختيارك فريقك وبداية المنافسة والحصول على النقاط، والمشاركة في الدوريات مع أصدقائك، وإظهار قدراتك الخاصة في متابعتك للدوري السعودي للمحترفين.