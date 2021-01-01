من هم أفضل اللاعبين في فانتازي الدوري السعودي 2021؟

تعرف على أكثر اللاعبين جمعًا للنقاط في فانتازي الدوري السعودي طوال موسم 2020-2021، وكيف تحتسب النقاط في في اللعبة المشابهة لفانتازي الدوري الإنجليزي؟

بعد نجاح تجربة لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة، بدأت العديد من الدوريات في العالم في إصدار ألعاب مشابهة بهدف زيادة الشعبية وإضافة متعة وإثارة للجماهير.

كان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أحد هذه الدوريات التي أصدرت ألعاب مسابعة، وهي لعبة فانتازي الدوري السعودي التي تتواجد على موقع دوري بلس المتخصص في الكرة السعودية.

يختار كل لاعب فانتازي خمسة عشر لاعبًا في تشكيلته، 11 أساسيين و4 بدلاء، وفي كل جولة يحصل كل لاعب على النقاط حسب أدائه في مباراة نفس الأسبوع مع فريقه.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على على أفضل اللاعبين في فانتازي الدوري السعودي طوال الموسم الحالي 2020-21، وكيف تحتسب النقاط لكل لاعب؟

فانتازي الدوري السعودي 2020-21 | تعرف على قواعد اللعبة، طريقة التسجيل والنقاط

كيف تُحسب نقاط فانتازي الدوري السعودي لكل لاعب؟

يحصل كل لاعب على نقاط في فانتازي الدوري السعودي حسب أدائه مع فريقه خلال مباراة الأسبوع، ويتم احتساب النقاط وفقًا للجدول التالي..

الحدث النقاط لعب أقل من 60 دقيقة 1 لعب 60 دقيقة أو أكثر 2 هدف تم إحرازه عن طريق حارس مرمى أو مدافع 6 هدف تم إحرازه عن طريق لاعب خط وسط 5 هدف تم إحرازه عن طريق مهاجم 4 كل تمريرة حاسمة 3 حارس مرمى بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 4 مدافع بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 4 لاعب خط وسط بشباك نظيفة (يجب اللعب 60 دقيقة على الأقل) 1 الحصول على ركلة جزاء (لن تحتسب إذا سجل نفس اللاعب ركلة الجزاء) 2 التسبب في ركلة جزاء -1 إضاعة ركلة جزاء -2 صد ركلة جزاء 5 لكل 3 تصديات لحارس المرمى 1 هدف بالخطأ في مرماك -2 لكل هدفين يتلقاهم حارس مرمى أو مدافع في مباراة واحدة -1 بطاقة صفراء -1 بطاقة حمراء (يتضمن أيضاً النقاط المخصومة من البطاقة الصفراء) -3 أحسن لاعب في المباراة 3 ثاني أحسن لاعب في المباراة 2 ثالث أحسن لاعب في المباراة 1

ترتيب فانتازي الدوري السعودي 2021

أكثر لاعب جمع نقاط حتى الآن في فانتازي الدوري السعودي، هو مهاجم نادي أبها وهداف الدوري السعودي حتى الآن كارلوس ستراندبيرج.

يتواجد أيضًا في القائمة عمر السومة نجم النادي الأهلي السعودي، وبافيتيمبي جوميس نجم نادي الهلال.