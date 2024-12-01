فانتازي الدوري الإنجليزي.. لاعب برينتفورد وكلويفرت يسيطران على "جولة الهاتريك"

جولة مجنونة في الدوري الإنجليزي!

كان "الهاتريك"، هو عنوان الجولة الثالثة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بعدما تمكن كيفن شايد لاعب برينتفورد من تسجيل 3 أهداف، وكرر ما فعله أيضا نجم بورنموث جاستن كلويفرت.

وتوهج شايد بشدة في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، وقاد برينتفورد للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف (4-1) سجل منها ثلاثة، وصنع الرابع، ليتحصل على 20 نقطة كاملة، فيما نجح كلويفرت في تسجيل الثلاثية أيضا وإهداء ملاكه 17 نقطة، بعدما قاد فريقه للفوز (4-2) على وولفرهامتون.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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هاتريك من نوع آخر

كان بوكايو ساكا نجم آرسنال على موعد مع تسجيل هاتريك من نوع آخر، فهو قدم 3 تمريرات حاسمة بالإضافة إلى تسجيل هدف، في اكتساح فريقه لوست هام بخماسية مقابل هدفين (5-2)، وبسبب بطاقة صفراء حصل عليها، جمع ساكا 15 نقطة بدلا من 16.

بينما كان التألق حاضرًا في مانشستر يونايتد مع تولي المدرب الجديد روبن أموريم قيادة الفريق، ونجح ماركوس راشفورد في تسجيل هدفين، وأكمل عليهما جوشوا زيركزي بهدفين آخرين، ليسحق الشياطين الحمر إيفرتون برباعية نظيفة (4-0).

وحقق راشفور رصيدًا كبيرًا من النقاط لم يحصل عليه من فترة طويلة في لعبة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، إذ جمع 13 نقطة، فيما تحصل زيركزي على 10 نقاط، وكان نصيب كل من برونو فيرنانديز وأماد ديالو 9 نقاط، بعدما قدم كل منهما تمريرتين حاسمتين.

وواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، بعدما فاز بهدفين نظيفين (2-0) على مانشستر سيتي في قمة البريميرليج هذا الأسبوع، سجل منهما محمد صلاح هدفًا وصنع الآخر، ليواصل هيمنته على الفانتازي، ويهدي ملاكه 11 نقطة جديدة.

التشكيلة المثالية للجولة:

حراسة المرمى: كيليهر (7 نقاط)

الدفاع: جابرييل (9 نقاط) - كوكوريلا (9 نقاط) - مونيوث (8 نقاط)

الوسط: شايد (20 نقطة) - كلويفرت (17 نقطة) - ساكا (15 نقطة) - راشفورد (13 نقطة) - صلاح (11 نقطة)

الهجوم: زيركزي (10 نقاط) - وود (6 نقاط)

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