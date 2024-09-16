فانتازي الدوري الإنجليزي.. أونانا ومدافع آرسنال في صدارة جولة المفاجآت!

جولة عامرة الأحداث!

ربما هي جولة من أغرب الجولات الفانتازية على الإطلاق، فمن كان يتوقع ضياع كلين شيت ليفربول، بينما يخرج إبسويتش تاون بشباك نظيفة؟ ولكن كما عودتنا مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فهكذا تكون الإثارة حاضرة دائمًا.

وشهدت الجولة مجموعة كبيرة من المفاجآت، ولعل أبرزها هو حصول جابرييل ماجاليس مدافع آرسنال، وأندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد على 12 نقطة كاملة، في صدارة لاعبي الجولة، بعدما سجل الأول هدف فوز فريقه على توتنهام سبيرز، وساهم في خروج المدفعجية بشباك نظيفة من المباراة الصعبة، بينما تمكن الكاميروني من الحفاظ على شباكه نظيفة بفضل التصدي لركلة جزاء أمام ساوثهامبتون.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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جولة المفاجآت

كانت خسارة ليفربول على أرضه وأمام جماهيره، ضد نوتنجهام فورست، كبرى المفاجآت في الجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث حقق محمد صلاح نقطتين فقط، بينما حصل كل من أليكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون وديوجو جوتا على نقطة واحدة فقط.

فيما كان صمود دفاع إبسويتش تاون أمام برايتون، المفاجأة الثانية، بعدما ازدادت معدلات شراء جواو بيدرو (الذي غاب عن المشاركة)، وداني ويلبك الذي خرج بنقطتين فقط.

كما غاب كل من كول بالمر، وإيبرتشي إيزي، وكيفن دي بروين، ومورجان رودجرز، وكاي هافيرتز، وسون هيونج مين، ودومينيك سولانكي، وألكسندر إيزاك، وأنتوني جوردون، عن المساهمة بأي شيء في الجولة، وخرجوا جميعا بلا أي نقاط، بخلاف نقاط المشاركة الطبيعية.

بينما كان جابرييل ماجاليس مدافع آرسنال، وأونانا حارس مانشستر يونايتد، هما المنقذان لفريقيهما ولجميع مدربي الفانتازي الذين وضعوهما في تشكيلاتهم، باقتناص 12 نقطة.

تشكيل الجولة

حراسة المرمى: أندري أونانا (12 نقطة)

الدفاع: جابرييل ماجاليس (12 نقطة) - ديوجو دالوت (9 نقاط) - فابيان شير (8 نقاط)

الوسط: دوايت ماكنيل (10 نقاط) - ماركوس راشفورد (8 نقاط) - ماريو ليمينا (7 نقاط) - كالوم هودسون أودوي (6 نقاط).

الهجوم: إرلينج هالاند (10 نقاط) - أولي واتكينز (10 نقاط) - فيليب ماتيتا (10 نقاط)

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