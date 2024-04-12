فانتازي الدوري الإنجليزي: صلاح كابتن الأمان .. وتوني وإيزاك للمغامرين

ماذا ينتظرك في فانتازي جول وأمازون؟

بدأ العد التنازلي، لانتهاء مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، مع بقاء 6 جولات فقط على النهاية، وتحديد الفائزين بالجوائز، وكذلك تحديد بطل البريميرليج.

ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

ويعتبر التدوير أحد أكبر المتاعب التي تواجه متسابقي لعبة الفانتازي في هذه المرحلة من الموسم، وذلك بسبب انشغال ثلاثي المقدمة، آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، بمباريات أوروبية صعبة، في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتعادل كل من مانشستر سيتي وآرسنال خلال مواجهتي الذهاب، أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ، بنتيجتي (3-3) و(2-2)، على الترتيب، بينما تعرض ليفربول لصدمة مزلزلة بخسارته بثلاثية نظيفة (3-0) أمام أتالانتا في عقر داره على ملعب آنفيلد.

ومن المتوقع أن يقوم المدربون الثلاثة بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا ويورجن كلوب، بإجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية لكل فريق، تحسبًا لمباريات الإياب الأوروبية، وخوفًا على بعض اللاعبين من الإصابات والإجهاد.

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من نختار؟

في الجولة 33 من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، تنتظر ثلاثي المقدمة 3 مواجهات معقولة، لذلك ننصح بضرورة تواجد 3 عناصر من مانشستر سيتي أو ليفربول أو آرسنال على الأقل.

ويبرز في هذا الصدد، الثلاثي إيرلينج هالاند ومحمد صلاح وبوكايو ساكا، ومن ثم خيارات مثل فيل فودين وكاي هافيرتز وداروين نونيز.

وبعيدًا عن صراع اللقب، توجد مجموعة من الخيارات المغرية للجولة، قياسًا على سهولة المباريات، مثل إيفان توني مهاجم برينتفورد، الذي سيستضيف فريقه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، وكذلك يمكن اختيار الحارس فليكين أو أي عنصر من دفاع برينتفورد.

وتبرز أيضًا عناصر برايتون الذي يخوض مواجهة سهلة على ملعبه أمام بيرنلي، ويمكن اختيار لويس دانك من المدافعين وباسكال جروس من لاعبي الوسط، أو جواو بيدرو من خط الهجوم.

ويستضيف تشيلسي أيضًا إيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج، ولا بد من تواجد كول بالمر نجم الفريق ومفاجأة الموسم في لعبة الفانتازي، في تشكيلتك.

اختيارات الكابتن:

1- محمد صلاح أمام كريستال بالاس

2- إيرلينج هالاند أمام لوتون تاون

3- إيفان توني أمام شيفيلد يونايتد (اختيار مخاطرة)

4- ألكسندر إيزاك أمام توتنهام (اختيار مخاطرة)

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