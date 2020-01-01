فالنسيا يفتح النار على جاسبريني لتسببه في تفشي كورونا

جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا يعترف أنه خاض لقاء دوري أبطال أوروبا ضد فالنسيا وهو يعاني من فيروس كورونا.

رد نادي فالنسيا على تصريحات المدير الفني لأتالانتا جيان بييرو جاسبريني بطريقة لاذعة بسبب حديثه عن خوض مباراة الفريقين وهو مصاب بفيروس كورونا.

وكشف المدرب الإيطالي جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا أنه حضر مباراة دوري أبطال أوروبا الخاصة بفريقه ضد فالنسيا وهو يعاني من فيروس كورونا المميت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأكد خلالها أنه كان يشعر بالذعر بسبب ما حدث في تلك الليلة.

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وقال جاسبريني: "كنت مرعوب، فاليوم الذي سبق المباراة شعرت بالمرض، ويوم المواجهة نفسه الأمور أصبحت أسوأ بشكل واضح".

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وأضاف: "لم أشعر بحرارة مرتفعة لكنني شعرت أنني مدمر تمامًا، وسيارات الأسعاف كانت تمر كل دقيقتين وكأننا في حرب، وفكرت في الذهاب للمستشفى لكنني كان لدي الكثير من الأشياء لأقوم بها".

وأردف: "فقدت حاسة التذوق بعدها، وقمت بعزل نفسي عن أسرتي، وقبل 10 أيام خضعت للفحص ووجدت أنني أمتلك الأجسام المضادة، لكن ذلك لا يعني أنني محصن ضد المرض حاليًا".

وأكمل: "كرة القدم دون جماهير ليست جيدة، ولا أحب الوضع الحالي، لكن كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لعودة كرة القدم من جديد".

ومن جهته، قال فالنسيا في بيانه: "في ضوء التصريحات التي أدلى بها مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني، والتي نشرت في الصحافة الإيطالية يوم الأحد، فإن فالنسيا يرغب في الإعراب علنًاعن دهشته من حقيقة أن مدرب الفريق المنافس في دوري أبطال أوروبا قد لعب المباراة وهو يعرف بأنه مصاب بالفيروس"

وأضاف: "بناء على تصريحات المدير الفني لأتالانتا فهو كان على علم بإصابته بفيروس كورونا قبل 24 ساعة من المباراة التي لعبت في العاشر من مارس، ورغم ذلك لم يتخذ أيًا من التدابير أو الإجراءات الاحترازية"

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن مباراة أتالانتا وفالنسيا كانت واحدة من أسباب انتشار فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا بشكل أوسع.