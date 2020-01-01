فالنسيا يعترف باقتراب رحيل مهاجمه إلى برشلونة

هل تفصلنا ساعات على انتقال رودريجو إلى البارسا؟

قال رومان بيلفر مدير الاتصالات في فالنسيا، إن فريقه مستعد لرحيل مهاجم الفريق رودريجو مورينو، في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

اللاعب الإسباني يعتبر قريب للغاية من الانتقال إلى برشلونة لتعويض غياب وإصابة اللاعب لويس سواريز.

وأضاف بيلفر في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علينا أن نكون مستعدين لرحيل رودريجو في الفترة المقبلة، لدينا لاعب جيد للغاية ومن الطبيعي أن نجد اهتمام به من قبل العديد من الأندية".

برشلونة لم يصدر عنه أي حديث بشأن ضم اللاعب ولكن فالنسيا أكد وجوج مفاوضات وفي مرحلة متقدمة من الاتمام أيضاَ، حسب ما أوردته الصحيفة".

وربما تكون المشاركة الأخير لمهاجم فالنسيا كانت أمام فريقه الجديد عندما شارك أمام برشلونة أمس في الجولة 20 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز فالنسيا على برشلونة بثنائية نظيفة.

اللاعب دخل في الدقيقة 58 من عمر المباراة بدلاً من اللاعب كيفن جاميرو، ليشارك في فوز الخفافيش الأول على برشلونة في ملعب مستايا منذ 12 عاماً.

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ألبيرت سيلاديس مدرب فالنسيا أكد أن اللاعب تعرض لمثل هذا الموقف عندما كان هنالك مفاوضات في الصيف الماضي، و لكن كل ما يهمني أنه عاد من الإصابة التي لحقت به وسأراه مجدداً يوم الاثنين في المران.

وحسب زملاء رودريجو في الفريق فأنهم يشعرون بالأسف لما يحدث لزميلهم ومن قبله عدد من اللاعبين السابقين الذي يجبرون على الرحيل من الفريق مقابل أعلى سعر يتم عرضه.

لاعب فالنسيا خوسيه لويس وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية يشعر بالسوء على اقتراب رحيل اللاعب في الفترة المقبلة، مؤكداً أن اللاعب لن يمكن تعويضه في الوقت الحالي من الموسم.

رودريجو لعب هذ الموسم 23 مباراة بين الدوري ودوري أبطال أوروبا وسجل 4 أهداف وصنع 10 في 431 دقيقة.