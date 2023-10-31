فالنسيا يعترض على حفل الكرة الذهبية وفينيسيوس بسبب العنصرية!

النادي الإسباني يشجب الواقعة!

أصدر نادي فالنسيا بيانًا رسميًا يشجب من خلاله ظهوره في حفل الكرة الذهبية بشكل غير لائق أثناء تلقي فينيسيوس جونيور لجائزة سقراط للأعمال الخيرية.

جاء هذا في بيان رسمي، حيث تم عرض صورًا من مباراة ميستايا الموسم الماضي أمام ريال مدريد، وتم ربطها بحديث فينيسيوس عن العنصرية بينما كان على المسرح.

وكتب فالنسيا في بيانه: "نادي فالنسيا يشجب استخدام صورنا في حفل الكرة الذهبية وربطها بتصرفات فردية قام النادي بالنضال ضدها بشكل عاجل وحاسم، وطبق أشد العقوبات على المتورطين فيها".

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وأضاف: "نكرر الإدانة المطلقة من جانبنا للعنصرية، لكننا في الوقت نفسه نطلب بشكل حاسم أقصى درجات الاحترام لجماهيرنا ولنادينا".

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وكان فالنسيا قد ساعد الشرطة في مايو الماضي على القبض على ثلاثة من مشجعيه، عقب هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.