فالنسيا يُطارد كوامي المطلوب من نابولي وميلان وروما

مهاجم جنوى على رأس المطلوبين في عديد الأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي أن فالنسيا انضم لصراع الفوز بخدمات مهاجم جنوى كريستيان كوامي.

وضم جنوى كوامي صاحب الـ21 عامًا من تشيتاديلا الصيف الماضي مقابل 5 ملايين يورو، وسُرعان ما أصبح أحد العناصر الرئيسية في الفريق وقد لفت أنظار العديد من الأندية إليه وأبرزها ميلان وروما ونابولي.

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وتُشير التقارير لأن نابولي هو الأقرب لضم كوامي في يناير المقبل، وأنه يُجهز عرضًا لشراء اللاعب الإفواري في سوق الانتقالات الشتوي ثم إعارته ليُكمل الموسم مع الجريفوني وبعدها ينضم لصفوف الفريق في الصيف القادم، وذلك بهدف إقناع إدارة جنوى التخلي عن اللاعب خلال يناير.

كالتشيوميركاتو أوضح أن فالنسيا انضم للسباق ويرغب بقوة في شراء صاحب الـ3 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة هذا الموسم، وقد بدأ النادي الإسباني اتصالاته بالفعل مع ممثلي كوامي.