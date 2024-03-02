فالنسيا يضع ريال مدريد في موقف حرج .. الكشف عن سر ارتداء ملابس الموسم الماضي!

ريال مدريد في موقف محرج...

دخل ريال مدريد، في موقف محرج قبل مباراته المرتقبة أمام فالنسيا، في الدوري الإسباني، بسب ألوان قميص أصحاب الأرض.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب فالنسيا، مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، على ملعب ميستايا.

وسيرتدي ريال مدريد، قميص الثاني للموسم الماضي باللون البنفسجي، بعد تشابه ألوان قمصان فالنسيا هذا الموسم، مع قمصان الميرينجي، مما دفع الأخير لارتداء قميص الموسم المنصرم.

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ومن المنتظر أن تشهد المباراة الكثير من الأحداث الساخنة، كما حدث على نفس الملعب في الموسم الماضي، بعد الهتافات العنصرية من جماهير فالنسيا ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، الذي سيشارك بشكل أساسي في هجوم فريقه بمباراة الليلة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يتصدر ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، وبفارق ست نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فالنسيا في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.