فالنسيا يراقب خوان كوادرادو

فالنسيا يدرس التعاقد مع جناح يوفنتوس خوان كوادرادو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يراقب نادي فالنسيا وضع الجناح الكولومبي خوان كوادرادو مع يوفنتوس من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فالنسيا قد استفسر عن وضع اللاعب في بداية الميركاتو ولكنه تراجع بشكل مفاجئ قبل أن يعود للتفاوض مرة أخرى.

وكان يوفنتوس قد وضع كوادرادو ضمن قائمته التي يود التخلص منها خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

واجتمع مارسيلينو مدرب الخفافيش مع أفراد إدارة الفريق من أجل مناقشة احتياجات الفريق خلال ما تبقى من الميركاتو.

وبدأت الإدارة في التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب وإدارة يوفنتوس من أجل التعاقد مع كوادرادو، ولم تكشف المصادر عن نتائج المفاوضات الأولية.

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يذكر أن يوفنتوس يود بيع ماريو ماندجوكيتش وجونزالو هيجواين وباولو ديبالا، كما باع بالفعل مويس كين إلى إيفرتون الإنجليزي.