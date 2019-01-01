فالنسيا وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20

فالنسيا 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

على الجانب الآخر يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 26 نقطة، وعلى الرغم من النتائج السيئة للفريق في بداية الدوري الإسباني، إلا أنهم عادوا بقوة في الجولات الآخيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي، حيث استطاعوا أن يتصدروا المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا بعد انتصارهم الرائع والآخير على أياكس خارج الديار.

استطاع الملكي أن يحقق الثلاث نقاط الكاملة في المباراة السابقة أمام إسبانيول ، بعدما انتصر بهدفين دون رد، بعدما انتصر على ألافيس في الجولة الخامسة عشر بهدفين مقابل هدف، ليستمر الميرينجي في ملاحقة برشلونة ويتعادل مع الفريق الكتالوني في عدد النقاط مُحتلاً للمركز الثاني برصيد 34 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.