فالنسيا غاضب من قيمة عوائد السوبر الإسباني

فالنسيا سيحصل على مبلغ أقل من ريال مدريد حتى لو حقق البطولة

عبّر نادي فالنسيا الإسباني عن غضبه من حصوله على عوائد مالية أقل في بطولة السوبر رغم مشاركته حاملًا للقب كأس الملك.

الاتحاد الإسباني أعلن قرعة السوبر ويواجه فالنسيا نظيره ريال مدريد بينما يلعب برشلونة ضد أتلتيكو في يناير المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ فالنسيا سوف يحصل على 2.5 مليون يورو فقط من عوائد السوبر إذ يحصل على 0.8 مليون يورو للمشاركة والباقي يتوزع بحسب سيرة البطولة وقد ينتهي الأمر بتحقيق 1.7 مليون يورو فقط.

كما يحقق ريال مدريد وبرشلونة 6.5 مليون يورو خلال التواجد في البطولة وهو مبلغ ثابت بغض النظر عن إن كان أحد الفريقين هو المتوج بالسوبر من عدمه.

وكان لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، قد أعلن أنّ رئيس فالنسيا، أنيل مورثي قد طلب الحصول على 1.5 مليون يورو فقط أثناء تناول العشاء سويًا في مدينة مايوركا.

تقارير صحفية سابقة أكدت أنّ الفرق الأربعة ضمنت الحصول على 8.9 مليون يورو للتواجد في السوبر الإسباني بينما يزيد مبلغ المتأهل للقاء النهائي إلى 12 مليون يورو.

برشلونة حقق بطولة الدوري الإسباني كما حصد فالنسيا لقب كأس الملك فيما يتواجد أتلتيكو لكونه وصيف الليجا أما ريال مدريد فهو ثالث الدوري ويشارك لكون البلوجرانا وصيف كأس الملك.