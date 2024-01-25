فالفيردي : شعرنا بالخوف من برشلونة والقدر أراد لإيناكي أن يسقطهم!

قمة مثيرة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

أعرب إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو عن سعادته بالفوز التاريخي لفريقه على برشلونة في الدور ربع النهائي بكأس ملك إسبانيا.

برشلونة تأخر في النتيجة بهدف دون رد على ملعب سان ماميس، قبل أن يقلب الطاولة ويتقدم بهدفين مقابل هدف، ولكن أصحاب الأرض عادوا وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 4/2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

فالفيردي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"كان علينا أن نعود بعدما فعلوا نفس الشيء، تسربت لدينا بعض المخاوف بسبب أخطائنا، كانت مواجهة صعبة للغاية ولحسن حظنا نجحنا في الصعود بهدفي الأخوين ويليامز، إيناكي ونيكو".

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وعن تواجد إيناكي ويليامز بعد عودته من كأس إفريقيا مع غانا:"وجوده كان بمثابة دفعة عاطفية للجميع، في غرفة خلع الملابس وللجماهير أيضًا، إيناكي لاعب حاسم ويزرع الخوف في قلوب منافسيه، القدر أراد له أن يلعب ويسجل في برشلونة".

وعن رأيه في برشلونة:"هم فريق رائع بتواجد جواو فيليكس وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي، نحن عدوانيون في الضغط وكان علينا أن نواجههم بهذه الطريقة لإيقاف خطورتهم".

يذكر أن فالفيردي سبق أن عمل كمدرب لبرشلونة في الفترة من 2017 وحتى 2020 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر مرة واحدة.