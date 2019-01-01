فالفيردي يكتفي برد غامض على تصريحات راكيتيتش

ماذا يقصد فالفيردي بكلماته المقتضبة؟

اكتفى المدير الفني لنادي برشلونة إيرنستو فالفيردي، برد غامض على التصريحات التي أدلى بها لاعبه إيفان راكيتيتش مساء الأربعاء، عن حزنه الشديد بعدما خسر مكانه في التشكيلة الأساسية للكاتلان.

وقال وصيف بطل العالم "أنا حزين كما لو أنني طفلة أخذوا منها لعبة"، وذلك لتراجع عدد دقائق مشاركته مع الفريق، مقارنة بوضعه منذ قدومه من إشبيلية بعد مونديال البرازيل 2014.

وبعد المباراة الودية الخيرية التي خاضها البرسا ضد قرطاجنة وفاز بنتيجتها عملاق الليجا بهدفين نظيفين، سُئل فالفيردي عن رأيه في تصريحات راكيتيتش الحزينة، فأجاب "في الحقيقة ليس لدي ما أقوله لإيفان"، دون أن يُضيف كلمة أخرى.

وغاب راكي عن هذه المباراة بداعي الإصابة، التي حرمته كذلك من الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهة سلوفاكيا في ختام التصفيات المؤهلة لليورو، وبعدها سيخوض مباراة ودية ضد جورجيا.

من جهة أخرى، تحدث المدرب عن المباراة الخيرية أجواء ملعب "كارتاجونوفا"، الذي تذكر أنه كان أول ملعب يسجل عليه هدفًا بقميص برشلونة في مسيرته كلاعب، بقوله "حالة التضامن والأجواء كانت جيدة".

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

ووافق برشلونة على مواجهة قرطاجنة مساء الأربعاء، كنوع من أنواع المساهمة والدعم لضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مرسية في جنوب إسبانيا سبتمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن راكيتيتش كان من أكثر الأسماء المرشحة لمغادرة برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخيرة، لصعوبة حصوله على فرصته في ظل وجود اليافع الهولندي فرينكي دي يونج، مع ذلك أصر على البقاء، رغم تلقيه عروضًا من إيطاليا وإنجلترا، وفي تلك الأثناء ألمح فالفيردي في أكثر من مناسبة إلى عدم حاجته لخدمات لاعب إشبيلية السابق.