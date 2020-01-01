فالفيردي يغيب عن ريال مدريد حتى أعياد الميلاد

مشاكل زيدان في ريال مدريد تتواصل

يبدو أن مشاكل زين الدين زيدان في ريال مدريد ستتواصل وذلك بإعلان استمرار غياب فيدي فالفيردي عن الفريق الملكي حتى فترة أعياد الميلاد.

ويعاني ريال مدريد من غياب عدد من لاعبيه في الوقت الحالي بسبب الإصابة كما أنه عانى من العديد من الإصابات وحالات فيروس كورونا منذ بداية الموسم.

وفي هذا السياق، تلقى النادي الملكي خبرًا سلبيًا جديدًا حيثلن يعود لاعب خط وسط ريال مدريد فيدي فالفيردي إلى اللعب مع الفريق الأول حتى فترة عيد الميلاد.

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السبب في ذلك هو إصابة في ساقه اليمنى والتي ستحرمه من المشاركة مع ريال مدريد في مواجهات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا المقبلة.

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وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا فإن غياب اللاعب قد يمتد حتى نهاية العام الحالي، في فترة يعاني فيها ريال مدريد على مستوى الأداء والنتائج المتذبذبة.

وأصيب الأوروجوياني بشق في العمود الخلفي لساقه اليمنى في مباراة الهزيمة أمام فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والتي تسببت في مشاكل كبرى داخل النادي الملكي.

حدث ذلك قبل فترة التوقف الدولي، ليغيب عن منتخب بلاده أوروجواي في تصفيات كأس العالم، كما سيغيب عن سلسلة من المباريات المزدحمة للفريق الملكي في الفترة القادمة.

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يقال إنه في الوقت الحالي قادر على المشي البطيء والضغط على ساقه اليمنى ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يستأنف التدريبات الكاملة والقدرة على الركض بحرية.