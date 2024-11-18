فالفيردي: كنت أعتقد أنني أمتلك مهارات مارادونا وبرشلونة يستحق الإشادة!

فالفيردي يشيد ببرشلونة...

أشاد فالفيردي، لاعب ريال مدريد، بما قدمه برشلونة، في مباراة الفريقين الأخيرة بكلاسيكو الكرة الإسبانية، وكشف اللاعب الأوروجوياني، عن كواليس في بداية مسيرته الرياضية وامتلاكه بعض من صفات الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

وكان برشلونة، قد نجح في حسم كلاسيكو الدوري الإسباني، بعد تغلبه على ريال مدريد، بأربعة أهداف دون رد، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال فالفيردي في تصريحات أثناء مقابلة فيديو مع قناة "موفيستار": "إنه أمر مؤلم للغاية وبالطبع سبب لنا الغضب الشديد، عندما لم نتمكن من الفوز بالكلاسيكو الأخير على ملعبنا".

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وتابع: "أعتقد أن برشلونة لعب مباراة جيدة جدًا، كما أننا لم نكن سيئين بشكل كلي، ولكن برشلونة قام بالأشياء بشكل جيد، خاصة في الشوط الثاني، على عكس الشوط الأول الذي كان متقاربًا للغاية".

وأضاف: "في الشوط الثاني، هدفهم غير كل شيء واختلفت طاقتنا بعد تسجيل الهدف الثاني، من الواضح أن لديهم ثقة كبيرة واستغلوا الموقف ولعبوا بشكل جيد للغاية، لقد عرفوا كيفية التعامل عندما كانوا متقدمين بهدفين، لقد قاموا بعمل جيد للغاية في سانتياجو برنابيو".

وتطرق اللاعب صاحب الـ26 عامًا عن بداية مسيرته قائلًا: "في بداية مسيرتي كنت أكره الركض والتدريبات، كنت أعتقد أنني أمتلك مهارات مارادونا، وأخبر نفسي ماذا إن كنت قادرًا على التقدم واللعب كمهاجم، كانت فترة صعبة خاصة بوجود مدرب كان يستبدلني عندما لا أقوم بواجباتي الدفاعية، وبعدها بدأت في الركض أكثر ومساعدة زملائي".