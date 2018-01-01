فالفيردي مستاء من أداء برشلونة أمام سلتا فيجو

ماذا قال المدرب عن أداء البارسا ضد سلتا فيجو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُخف إيرنيستو فالفيردي استياءه من أداء برشلونة خلال الشوط الثاني من مواجهة سلتا فيجو في الجولة الـ17 للدوري الإسباني، والتي حسمها الفريق الكتالوني لصالحه بهدفين دون رد أحرزهما عثمان ديمبلي وليونيل ميسي في الشوط الأول.

وقال المدرب عقب اللقاء "تفوقنا على دفاعهم في الشوط الأول، هم أرادوا تقليص مساحات اللعب لكننا لعبنا خلف دفاعهم وهكذا جاء الهدف الأول. يمتلكون لاعبين جيدين في الوسط ويُجيدون لعب الهجمات المرتدة. كنا أقل في الشوط الثاني ولم نمتلك الكرة كثيرًا. أردنا اللعب بسرعة لكن افتقدنا للدقة في التمريرات الأخيرة".

"عدم قبول أهداف؟ ما يُرضيني أكثر هو سيطرتنا على الشوط الأول وخلقنا العديد من الفرص للتسجيل، عدم قبول أهداف يعني أن الفوز يُصبح أسهل، لكنه ليس هدفنا، بل هدفنا أن نهدد منافسنا دومًا".

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فالفيردي أوضح أنه أشرك أرتورو فيدال للحفاظ على الحالة البدنية لجميع اللاعبين، فالموسم مازال طويلًا، فيما أشاد بأداء سيميدو خاصة دفاعيًا، وقال عن ديمبلي "هو لاعب يُسجل الأهداف ويلعب ويعمل .. نتوقع الكثير منه ونأمل أن يُواصل اتخاذ القرارات الصحيحة. نحن نتطلع قدمًا للعام القادم، كوتينيو لاعب لدينا وسيلعب كثيرًا".

وتمنى المدرب أن يُواصل البارسا الانتصارات في عام 2019، مؤكدًا أن الفوز بلقب بطل الشتاء لا يعني أن اللقب حسم لأن ريال مدريد مازال ينقصه مباراة والموسم مازال طويلًا وبه العديد من المباريات.

أخيرًا أعلن فالفيردي عودة اللاعبين للتدريبات يوم 30 ديسمبر، مضيفًا "سنحصل على عطلة حتى 30 ديسمبر، بعدها سنعود للعمل بحصتين تدريبيتين وسينضم لنا أولئك الذين لم يسافروا بعيدًا، البقية ستنضم لنا حتى يوم 2 يناير حيث سنتدرب مساءً".