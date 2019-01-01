فالفيردي: مباراة اليوم كانت مهمة للغاية بالنسبة لجريزمان

أول مباراة بالنسبة للفرنسي جريزمان على ملعب كامب نو وسجل بها هدفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة أن مباراة اليوم أمام ريال بيتيس كانت مهمة للغاية بالنسبة للوافد الجديد للفريق أنطوان جريزمان، والذي سجلها بها هدفين.

وحقق برشلونة، الفوز بخمسة أهداف لهدفين، على حساب ريال بيتيس مساء اليوم في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات عقبت اللقاء: "إذا نظرنا للمباراة السابقة، سنرى أننا سيطرنا على مباراة بلباو أيضاً، مباراة اليوم أيضا تشبه مباراة سان ماميس بدأنا بشكل جيد، كان يجب علينا الانتصار".

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وواصل: "لقد أعجبتني المباراة اليوم، لقد حققنا العديد من الأهداف، لقد كانت مباراة بوتيرة عالية كنا مهتمين بها".

وحول أداء جريزمان، قال فالفيردي: "الأداء بشكل عام اليوم كان على ما يرام، لعب في مركز المهاجم بالنسبة له كان يوماً مهماً".

وعن عدم مشاركة راكيتيش قال: "لدينا العديد من اللاعبين في وسط الملعب ولهذا لم يشارك راكيتيتش وألينيا، هذا ليس يومهم".

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وحول مشاركة الشاب فاتي، قال مدرب الفريق الكتالوني: "اللاعب لديه إمكانيات تساعدنا، يجب عليه إتباع التعليمات كي يتطور أسرع، إنه سريع ولديه ثقة في نفسه كبيرة".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الدوري برصيد ثلاث نقاط، وبفارق نقطة وحيدة، عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.