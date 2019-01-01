فالفيردي: ما قاله ميسي ليس جديداً على برشلونة

المدير الفني لنادي برشلونة يؤكد على حديث قائد فريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة على حديث ميسي قائد الفريق، مساء اليوم، مشدداً على أن الفريق هدفه الفوز بكل المباريات.

وتمكن الفريق الكتالوني، من الفوز على أرسنال منذ قليل، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو.

وقال فالفيردي في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد قمنا بالعديد من التغييرات اليوم، وفي النهاية مكنا من الفوز على منافس قوي سيبدأ بطولة الدوري الأسبوع القادم".

وواصل: "سيساعدنا دي يونج وجريزمان بشكل كبير، ولكن عليهما تحسين بعض الأمور في طريقة لعبهم، سوف نستخدم التنوع الهجومي لجريزمان بشكل كبير".

وتابع: "لن يلعب معنا ريكي بويج الموسم الجديد، اللاعب مازال صغيراً وستصدر له بطاقة الفريق الرديف، لن يحق له إصدار بطاقتين للفريق الأول والرديف".

وشدد فالفيردي على تصريحات ميسي، قبل المباراة، وقال: "ما قاله ميسي ليس شيئاً جديداً نريد تحقيق كل البطولات التي نشارك فيها، علينا دائماً الكفاح من أجل الفوز في كل المباريات".

جدير بالذكر أن برشلونة يفتتح مبارياته في بطولة الدوري الإسباني، يوم الجمعة 16 أغسطس، أمام أتليتك بلباو.